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على خطى الواتساب.. إنستغرام يقدم ميزة جديدة

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 09:49 على خطى الواتساب.. إنستغرام يقدم ميزة جديدة | نت 2.0
على خطى الواتساب.. إنستغرام يقدم ميزة جديدة
أضاف تطبيق الإنستغرام ميزة جديدة تسمح لمُستخدميه بمعرفة وقت دخولك آخر مرة على التطبيق.

شوف تيفي

 

أضاف تطبيق الإنستغرام ميزة جديدة تسمح لمُستخدميه بمعرفة وقت دخولك آخر مرة على التطبيق.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة إيندبندنت البريطانية يوم أمس الأحد، فإن الإنستغرام وبفضل الميزة الجديدة يُمكِن المستخدمين معرفة ما إذا كنت متواجداً في نفس الوقت الذي يتواجدون فيه إضافة إلى معرفة ما تفعله، إذ تمكنك من رؤية معلومات كل شخص مخبأة داخل نافذة الرسائل الخاصة بينك وبينه.

وأضافت التقارير ذاتها، أن هذه الميزة تعمل بشكل افتراضي حتى تقوم أنت بإلغائها، كما يمكن إيجادها في عرض نافذة الرسائل بجانب اسم هذا الشخص قائمة بأوقات أنشطتهم الأخيرة.

 

 

‫شوف تيفي

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