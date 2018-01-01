 كتاب جديد يفضح رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم ''فيفا'' ويؤكد حصوله على الرشوة وكان على علم بفوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نـــايضة بالمعقول .. حزب الاتحاد الاشتراكي يدخل على الخط في قضية مقتل آيت الجيد على يد حامي الدين ويرفع شعار الروح عزيزة عند الله | بوليتيك

نـــايضة بالمعقول .. حزب الاتحاد الاشتراكي يدخل على الخط في قضية مقتل ''آيت الجيد'' على يد ''حامي

تأجيل محاكمة البيدوفيــل الفرنسي اللي غتصب قاصرات بفاس.. وهاعلاش | حوادث و حقوق

تأجيل محاكمة ''البيدوفيــل'' الفرنسي اللي غتصب قاصرات بفاس.. وهاعلاش

عاجل.. هذا ما تقرر في حق المتهمين في سرقة مبلغ 101 مليون سنتيم من عدول بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا ما تقرر في حق المتهمين في سرقة مبلغ 101 مليون سنتيم من عدول بتطوان

عــــاجل: استخلاص مصاريف حج 1439 هجرية دفعة واحدة من 5 إلى 16فبراير 2018 | مجتمع

عــــاجل: استخلاص مصاريف حج 1439 هجرية دفعة واحدة من 5 إلى 16فبراير 2018

بالفيديو والصور.. علاقة حب كبيرة بين شاب مغربي ومسنة سويسرية..وها شنو وقع ليهم | مجتمع

بالفيديو والصور.. علاقة حب كبيرة بين شاب مغربي ومسنة سويسرية..وها شنو وقع ليهم

فضيحة وبالفيديو.. بعد اعتراف زوج بعثوره على فيديوهات إباحية لزوجته..ها شنو وقع في مدينة مراكش | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو.. بعد اعتراف زوج بعثوره على فيديوهات إباحية لزوجته..ها شنو وقع في مدينة مراكش

عـــاجل: هاشنو وقع للبنت اللي كتــقرا فالباكالوريا وهــربات مع صاحبها بعدما تشللات الأم ديالها فكازا | حوادث و حقوق

عـــاجل: هاشنو وقع للبنت اللي كتــقرا فالباكالوريا وهــربات مع صاحبها بعدما تشللات الأم ديالها

عاجل ورسميا..السلطات تنفي تسجيل وفيات خلال حادث التدافع بباب باريو بمليلية المحتلة وهذه حصيلة المصابين | حوادث و حقوق

عاجل ورسميا..السلطات تنفي تسجيل وفيات خلال حادث التدافع بباب باريو بمليلية المحتلة وهذه حصيلة

شاهد فيديو غاية من الروعة ، الكاميرا الطائرة ترصد لحظة وصول للمنتخب الوطني وملعب مركب محمد الخامس | بووز

شاهد فيديو غاية من الروعة ، الكاميرا الطائرة ترصد لحظة وصول للمنتخب الوطني وملعب مركب محمد الخامس

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

كتاب جديد يفضح رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم ''فيفا'' ويؤكد حصوله على الرشوة وكان على علم بفوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 09:40 كتاب جديد يفضح رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم فيفا ويؤكد حصوله على الرشوة وكان على علم بفوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 | سبور
كتاب جديد يفضح رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم ''فيفا'' ويؤكد حصوله على الرشوة وكان على علم بفوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022
كشفت كاتبة أسترالية، في كتاب جديد تفاصيل وأسرار جديدة عن تنظيم قطر لمونديال 2022، متهمة فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا، جوزيف سيب بلاتر، بحصوله على رشوة من أجل منح الدوحة التنظيم.

شوف تيفي:

كشفت كاتبة أسترالية، في كتاب جديد تفاصيل وأسرار جديدة عن تنظيم قطر لمونديال 2022، متهمة فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، جوزيف سيب بلاتر، بحصوله على رشوة من أجل منح الدوحة التنظيم.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل الكتاب الجديد، الذي أعدته الكاتبة الأسترالية، بونيتا ميرسياديس، التي كانت إحدى أعضاء وفد أستراليا للحصول على تنظيم كأس العالم 2022، وقادت مجموعة من الدعاوى القضائية ضد بلاتر.

وتضمن الكتاب نص مقابلة تم إجراؤها مع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي كشف فيه عن مفاجآت جديدة عن منح قطر حق تنظيم المونديال.

وأوضحت الكاتبة أن بلاتر أبرم اتفاقا مع شبكة "بين سبورت" القطرية حصل بموجبها على 100 مليون دولار أمريكي، دخلت في خزينة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي المقابل حصل بلاتر على وعد بأن يتراجع بن همام الرئيس الأسبق للاتحاد عن أي نوايا لتوليه رئاسة الفيفا.

وزعم الكتاب أيضا أن النجم الألماني السابق فرانز بيكنباور، حصل أيضا على مقابل مادي للحصول على صوته في اللجنة التنفيذية للفيفا، لكنه خرق الاتفاق وصوت لصالح أستراليا.

وأوضحت الكاتبة أن بلاتر علم أيضا بخسارة الولايات المتحدة الأمريكية التصويت، واتصل هاتفيا حينها بالرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وأعلمه بخسارة أمريكا التصويت.

وقال بلاتر إنه تأكد من فوز قطر بعدما، ذكر له رئيس الاتحاد الأوروبي السابق، ميشيل بلاتيني، أنه و22 أخرون من أعضاء اللجنة التنفيذية يدعمون الملف القطري.

وأضافت الكاتبة أن بلاتر أصر على أن يبرم اتفاقين منفصلين مع قطر في الدوحة وزيورخ، خاصة بعدما أعرب أكثر من مسؤول في الفيفا عن تخوفهم من قدرة قطر على تنظيم نهائيات كأس العالم.

وأشارت في كتابها إلى أن رئيس الفيفا السابق كان على علم بفوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022، قبل التصويت بأيام.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب جوزيف بلاتر الفيفا الرشوة كتاب جديد أستراليا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل: خلافا للمتداول..هذه وجهة حكيم زياش | سبور

عـــاجل: خلافا للمتداول..هذه وجهة حكيم زياش

جامعة لقجع تخرج عن صمتها بخصوص جمع عام نادي الرجاء البيضاوي | سبور

جامعة لقجع تخرج عن صمتها بخصوص جمع عام نادي الرجاء البيضاوي

هل دفن بنشرقي نفسه في الدوري السعودي؟ | سبور

هل دفن بنشرقي نفسه في الدوري السعودي؟

مصائب قوم عند قوم فوائد.. ترامب يقدم مونديال 2026 للمغرب عل طبق من ذهب | سبور

مصائب قوم عند قوم فوائد.. ترامب يقدم مونديال 2026 للمغرب عل طبق من ذهب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بوريطة يرفض الحديث عن العلاقات المغربية الجزائرية‎ | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو..بوريطة يرفض الحديث عن العلاقات المغربية الجزائرية‎

بالفيديو.. المصمم عبدالحنين يخرج عن صمته في أول لايف بعدما شتمته دنيا باطمة و يحكي القصة كاملة‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. المصمم عبدالحنين يخرج عن صمته في أول لايف بعدما شتمته دنيا باطمة و يحكي القصة كاملة‎

بالفيديو..المصمم عبدالحنين يخرج عن صمته في أول لايف بعدما شتمته دنيا باطمة و يحكي القصة كاملة‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..المصمم عبدالحنين يخرج عن صمته في أول لايف بعدما شتمته دنيا باطمة و يحكي القصة كاملة‎

أحوال الطقس :22 يناير 2018 | الطقس

أحوال الطقس :22 يناير 2018

﻿

آخر المستجدات

نـــايضة بالمعقول .. حزب الاتحاد الاشتراكي يدخل على الخط في قضية مقتل آيت الجيد على يد حامي الدين ويرفع شعار الروح عزيزة عند الله | بوليتيك
منذ 25 دقيقة

نـــايضة بالمعقول .. حزب الاتحاد الاشتراكي يدخل على الخط في قضية مقتل ''آيت الجيد'' على يد ''حامي

تأجيل محاكمة البيدوفيــل الفرنسي اللي غتصب قاصرات بفاس.. وهاعلاش | حوادث و حقوق

تأجيل محاكمة ''البيدوفيــل'' الفرنسي اللي غتصب قاصرات بفاس.. وهاعلاش

عاجل.. هذا ما تقرر في حق المتهمين في سرقة مبلغ 101 مليون سنتيم من عدول بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا ما تقرر في حق المتهمين في سرقة مبلغ 101 مليون سنتيم من عدول بتطوان

عــــاجل: استخلاص مصاريف حج 1439 هجرية دفعة واحدة من 5 إلى 16فبراير 2018 | مجتمع

عــــاجل: استخلاص مصاريف حج 1439 هجرية دفعة واحدة من 5 إلى 16فبراير 2018

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.