كتاب جديد يفضح رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم ''فيفا'' ويؤكد حصوله على الرشوة وكان على علم بفوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 ﻿

كشفت كاتبة أسترالية، في كتاب جديد تفاصيل وأسرار جديدة عن تنظيم قطر لمونديال 2022، متهمة فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا، جوزيف سيب بلاتر، بحصوله على رشوة من أجل منح الدوحة التنظيم.

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كشفت كاتبة أسترالية، في كتاب جديد تفاصيل وأسرار جديدة عن تنظيم قطر لمونديال 2022، متهمة فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، جوزيف سيب بلاتر، بحصوله على رشوة من أجل منح الدوحة التنظيم.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل الكتاب الجديد، الذي أعدته الكاتبة الأسترالية، بونيتا ميرسياديس، التي كانت إحدى أعضاء وفد أستراليا للحصول على تنظيم كأس العالم 2022، وقادت مجموعة من الدعاوى القضائية ضد بلاتر.

وتضمن الكتاب نص مقابلة تم إجراؤها مع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي كشف فيه عن مفاجآت جديدة عن منح قطر حق تنظيم المونديال.

وأوضحت الكاتبة أن بلاتر أبرم اتفاقا مع شبكة "بين سبورت" القطرية حصل بموجبها على 100 مليون دولار أمريكي، دخلت في خزينة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي المقابل حصل بلاتر على وعد بأن يتراجع بن همام الرئيس الأسبق للاتحاد عن أي نوايا لتوليه رئاسة الفيفا.

وزعم الكتاب أيضا أن النجم الألماني السابق فرانز بيكنباور، حصل أيضا على مقابل مادي للحصول على صوته في اللجنة التنفيذية للفيفا، لكنه خرق الاتفاق وصوت لصالح أستراليا.

وأوضحت الكاتبة أن بلاتر علم أيضا بخسارة الولايات المتحدة الأمريكية التصويت، واتصل هاتفيا حينها بالرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وأعلمه بخسارة أمريكا التصويت.

وقال بلاتر إنه تأكد من فوز قطر بعدما، ذكر له رئيس الاتحاد الأوروبي السابق، ميشيل بلاتيني، أنه و22 أخرون من أعضاء اللجنة التنفيذية يدعمون الملف القطري.

وأضافت الكاتبة أن بلاتر أصر على أن يبرم اتفاقين منفصلين مع قطر في الدوحة وزيورخ، خاصة بعدما أعرب أكثر من مسؤول في الفيفا عن تخوفهم من قدرة قطر على تنظيم نهائيات كأس العالم.

وأشارت في كتابها إلى أن رئيس الفيفا السابق كان على علم بفوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022، قبل التصويت بأيام.