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صورة اليوم في الجزائر: وزير الحشيش مساهل يستقبل الوزير بوريطة بالأحضان

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 09:24 صورة اليوم في الجزائر: وزير الحشيش مساهل يستقبل الوزير بوريطة بالأحضان | بوليتيك
صورة اليوم في الجزائر: وزير الحشيش مساهل يستقبل الوزير بوريطة بالأحضان
نشرت وسائل إعلام جزائرية أمس الأحد، صورة جمعت بين عبد القادر مساهل وزير الخارجية الجزائري وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وأكدت بأنها صورة اليوم نظرا للطريقة التي استقبل بها

"شوف تيفي"

 

نشرت وسائل إعلام جزائرية أمس الأحد، صورة جمعت بين عبد القادر مساهل وزير الخارجية الجزائري وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وأكدت بأنها صورة اليوم نظرا للطريقة التي استقبل بها الوزير الجزائري الملقب بـ "وزير الحشيش" الوزير المغربي بالرغم من خرجاته الإعلامية الأخيرة والتي كادت أن تسبب في أزمة ديبلوماسية بين البلدين.

وحسب المصادر ذاتها فالصورة تم التقاطها أمس خلال أشغال الاجتماع ال14 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الحوار 5+5، الذي انعقد في الجزائر العاصمة.

وتظهر صور أخرى تداولتها العديد من الصفحات الجزائرية الوزير الجزائري مساهل وهو يحضن ناصر بوريطة بالرغم من التهم الخطيرة التي وجهها للمغرب سابقا، حيث قال إن بنوك المغرب تقوم بتبييض أموال الحشيش.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مساهل ناصر بوريطة وزير الخارجية

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