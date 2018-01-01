مثير..المنشط الإذاعي الشهير ''مومو'' كيعوم عريان وسط الحمام ومعاه المنتج ''ريدوان'' ﻿

نشر المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ ''مومو'' على حسابه بالإنستغرام، صورة جديدة له، ظهر خلالها وهو ملقى على بطنه داخل حمام وإلى جانبه المنتج العالمي المغربي ''ريدوان'' والذي يحمل بين يديه ''كيس

''شوف تيفي''

نشر المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ ''مومو'' على حسابه بالإنستغرام، صورة جديدة له، ظهر خلالها وهو ملقى على بطنه داخل حمام وإلى جانبه المنتج العالمي المغربي ''ريدوان'' والذي يحمل بين يديه ''كيس الاستحمام''.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصورة، حيث تساءل الجميع عن طبيعة الصورة وإن كان تصويرها تم بالفعل خلال قيام ''مومو'' بالاستحمام رفقة ''ريدوان''، أو أن الأمر يتعلق فقط بمزحة وتصوير مشاهد أحد الأعمال الفنية.

وعبر العديد من النشطاء عن إعجابهم الكبير بالصورة، حيث أشار البعض منهم بطريقة ساخرة إن كان ''ريدوان''، قد قام بتغيير مهنته وأصبح يعمل كسالا بحمام عصري.