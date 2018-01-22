بالصور..دنيا باطمة دخلات طول وعرض في مصمم أزياء ﻿

وجهت الفنانة دنيا باطمة عبر حسابها بالإنستغرام، انتقادات لاذعة لمغربي معروف في مجال تصميم الأزياء، وعبرت عن فخرها الكبير باللباس التقليدي المغربي وخاصة بالقفطان الذي أصبح محط اهتمام دول الخليج.

''شوف تيفي''

وجهت الفنانة دنيا باطمة عبر حسابها بالإنستغرام، انتقادات لاذعة لمغربي معروف في مجال تصميم الأزياء، وعبرت عن فخرها الكبير باللباس التقليدي المغربي وخاصة بالقفطان الذي أصبح محط اهتمام دول الخليج.

وأوضحت باطمة في انتقادها لهذا المصمم على أنها تحب الاختلاف وبالتالي فإنها ترتدي ''قفاطن'' متميزة تجعلها فخورة بمغربيتها، مؤكدة بأن نساء تعجبن بـ ''القفاطن'' التي ترتديها خلال المناسبات وتقمن بالاتصال بمصممات أزياء للحصول على تصاميم تشبهها.

ونشرت باطمة على حسابها بالإنستغرام تدوينة ثانية طويلة، أشارت من خلالها إلى أنها تحدثت مع المصمم عبد الحنين والذي تقدم بالاعتذار لها، متمنية أن يتوقف البعض عن إثارة الفتنة بينهما.