بالصور..كسيدة خايبة بزاف بالناظور ﻿

شهد مدخل مدينة الناظور، مساء يومه الأحد، وقوع حادث خطير، يتمثل في اصطدام سيارة بعمود كهربائي بسبب عطب ميكانيكي أفقد السائق السيطرة على المقود، ما خلف إصابة طفلين.

''شوف تيفي''

شهد مدخل مدينة الناظور، مساء يومه الأحد، وقوع حادث خطير، يتمثل في اصطدام سيارة بعمود كهربائي بسبب عطب ميكانيكي أفقد السائق السيطرة على المقود، ما خلف إصابة طفلين.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل الحادث فإن سيارة من نوع ''بي إم دابليو''، كانت متجهة إلى مدينة الناظور، حيث تعطل مقودها ما أفقد السائق السيطرة عليها ليصطدم بعمود كهربائي أمام بناية لوكالة بنكية جهوية .

وأكد المصدر ذاته أن طفلين هما إبنا السائق كانا على متن السيارة، أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة وقد تم نقلهما إلى المستشفى الحسني لتلقي العلاجات الضرورية .