بتعليمات من الملك محمد السادس: صرف تعويضات كبيرة لجنود مغاربة بخطوط التماس ﻿

بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات الملكية المسلحة، وقع الجنرال دكور دارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قرارا إداريا بالرفع من التعويضات المقدمة لأفراد

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فإن التعويضات التي وافق عليها الجنرال الوراق سبقت الزيادات المقرر منحها لعناصر بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي والقوات المساعدة، إذ تبين أن الفئات المذكورة ستستفيد كذلك من الزيادة في التعويضات العائلية، بالإضافة إلى التخفيض من الضرائب على الدخل الذي ستخضع له أجورهم بمقتضى الإجراءات المنصوص عليها في الميزانية العامة برسم السنة المالية 2017.