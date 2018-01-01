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الفنانة أصالة نصري تسجن خادمتيها وهاشنو دارو ليها

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 01:03 الفنانة أصالة نصري تسجن خادمتيها وهاشنو دارو ليها | ثقافة و فنون
الفنانة أصالة نصري تسجن خادمتيها وهاشنو دارو ليها
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، بداية الأسبوع الجاري، بسجن خادمتين إثيوبيتين، لمدة سنتين مع الشغل، عقب إدانتهما بسرقة حقيبة بها مبلغ 70 ألف جنيه من فيلا المخرج طارق العريان

''شوف تيفي''

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، بداية الأسبوع الجاري، بسجن خادمتين إثيوبيتين، لمدة سنتين مع الشغل، عقب إدانتهما بسرقة حقيبة بها مبلغ 70 ألف جنيه من فيلا المخرج طارق العريان والفنانة أصالة في التجمع الخامس.

وحسب وسائل إعلام مصرية فقد أكدت المحكمة براءة سائق ومتهمين آخرين إثيوبيين من تهم الاشتراك في الواقعة وتمكين المتهمتين من الهرب وذلك لعدم وجود أدلة وبيان حسن نيتهما.

وأشارت المصادر ذاتها أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من زوج أصالة المخرج المصري العريان، يفيد باكتشافه سرقة حقيبة المبلغ المالي من الفيلا، وكذا هروب الخادمتين ''فري هوت تيني'' و''تي جيست تيبوبو'' ليتم إيقافهما.

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المغرب شوف تيفي الأجهزة الأمنية خادمة أصالة نصري

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