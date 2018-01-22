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بالصــورة.. الفنان المغربي ''عبد الرؤوف'' في حالة صحية جيدة

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 00:41 بالصــورة.. الفنان المغربي عبد الرؤوف في حالة صحية جيدة | ثقافة و فنون
بالصــورة.. الفنان المغربي ''عبد الرؤوف'' في حالة صحية جيدة
تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' و ''الإنستغرام'' صورة جديدة للفنان المغربي المشهور بـ '' عبد الرؤوف'' وهو في حالة صحية جيدة .

''شــوف تيفي''

 تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' و ''الإنستغرام'' صورة جديدة للفنان المغربي المشهور بـ '' عبد الرؤوف'' وهو في حالة صحية جيدة .

وقد جرى نقل عبد الرؤوف للمستشفى العسكري بالرباط بأوامر خاصة من الملك محمد السادس، بحيث أعطى الملك تعليماته للتكفل بمصاريف علاج الفنان الكوميدي، خصوصا بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله لقسم الإنعاش بإحدى المصحات بالدار البيضاء ، حيث كان يخضع للتنفس الاصطناعي، ولا يستطيع الحديث مع أحد.

وجدير بالذكر أن الفنان ''عبدالرؤوف'' لايزال يرقد في المستشفى العسكري بالرباط .

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شوف تيفي المغرب فنان عبد الرؤوف كوميدي

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