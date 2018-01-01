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يا ربي السلامة.. انقلاب حافلة للنقل المزدوج بإقليم الصويرة+صور

بتاريــخ : 22 يناير 2018 / 00:22 يا ربي السلامة.. انقلاب حافلة للنقل المزدوج بإقليم الصويرة+صور | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. انقلاب حافلة للنقل المزدوج بإقليم الصويرة+صور
أفاد مصدر طبي بأن 17 شخصا من ضحايا حادثة السير التي وقعت اليوم الأحد نتيجة انقلاب حافلة للنقل المزدوج على مستوى مدار دوار لعرب (جماعة الصويرة)، قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفاد مصدر طبي بأن 17 شخصا من ضحايا حادثة السير التي وقعت اليوم الأحد نتيجة انقلاب حافلة للنقل المزدوج على مستوى مدار دوار لعرب (جماعة الصويرة)، قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.

وقال المندوب الإقليمي للصحة بالصويرة، خالد سنيتر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ''حوالي 17 شخصا من بين 22 أصيبوا بجروح متفاوتة في هذه الحادثة، غادروا مستشفى سيدي محمد بن عبد الله بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية''.

وأضاف أن أربعة آخرين تم وضعهم تحت المراقبة ويخضعون للعناية الطبية، ويرتقب أن يغادروا المستشفى يوم غد الاثنين بعد تشخيص حالتهم الصحية، مشيرا إلى أن شخصا آخر مصابا بجروح بليغة تم نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وأكد أنه تمت تعبئة جميع الوسائل البشرية والمادية للتكفل الطبي بالجرحى في أحسن الظروف.

وكانت السلطات المحلية بإقليم الصويرة قد أفادت بأن 22 شخصا أصيبوا بجروح، إصابة أحدهم بليغة، في حادثة سير وقعت اليوم الأحد نتيجة انقلاب حافلة للنقل المزدوج على مستوى مدار دوار لعرب.

وقد تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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المغرب شوف تيفي الصويرة النقل المزدوج مصابين النيابة العامة

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