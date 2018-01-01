خطير..حضيو راسكم: شوفو كيفاش نصبو مشعوذات على مواطنة بالسماوي في تاوريرت ﻿

تجري الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بتاوريرت أبحاثها لإلقاء القبض على أفراد عصابة لما يسمى بـ ''السماوي'' ضمنهم امرأتان، وذلك حسب ما أو ردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين.

''شوف تيفي''

تجري الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بتاوريرت أبحاثها لإلقاء القبض على أفراد عصابة لما يسمى بـ ''السماوي'' ضمنهم امرأتان، وذلك حسب ما أو ردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين.

وأوضحت اليومية أن المشتبه بهم ارتكبوا عمليات إجرامية بتاروريرت آخرها استهدفت امرأة يوم الثلاثاء الماضي، إذ ظلت ساعات تحت تأثير أعمال شعوذة، نفذتها امرأتان.

وأضافت اليومية أن المعنيتان بالأمر سلبتا من الضحية مبلغا ماليا قدره 11 ألف درهم، إضافة إلى حلي قيمتها 30 ألف درهم، وعمدت المتهمتان إلى السيطرة على تفكير الضحية ودفعتاها للإذعان لرغبتهما.