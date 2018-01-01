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جمهور الدار البيضاء يواصل تحطيم الأرقام القياسية في منافسات الشان

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 23:54 جمهور الدار البيضاء يواصل تحطيم الأرقام القياسية في منافسات الشان | سبور
جمهور الدار البيضاء يواصل تحطيم الأرقام القياسية في منافسات الشان
واصلت الجماهير البيضاوية تحطيم الأرقام القياسية خلال منافسات كأس إفريقيا للمحليين بتسجيل أكبر حضور منذ انطلاقة المنافسات خلال مباراة الجولة الثالثة بين المنتخب المغربي والسودان.
 
شوف سبور 
 
واصلت الجماهير البيضاوية تحطيم الأرقام القياسية خلال منافسات كأس إفريقيا للمحليين بتسجيل أكبر حضور منذ انطلاقة المنافسات خلال مباراة الجولة الثالثة بين المنتخب المغربي والسودان.
 
وسجلت اللجنة المنظمة حضور 45 ألف متفرج محتلا الرتبة الأولى منذ انطلاقة البطولة القارية.
 
وسبق للاتحاد الإفريقي أن هنأ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على التنظيم الناجح بعد بلوغ 155 ألف متفرج في 10 أولى اللقاءات.
 
 

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