هذا هو مصير الأم المتورطة في قتل أطفالها بطريقة بشعة بمكناس ﻿

أحال نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بمكناس، مؤخرا، أما في عقدها الثالث متهمة بقتل ابنيها على الغرفة الأولى للتحقيق لدى المحكمة ذاتها بعدما تابعها من أجل القتل العمد، مع اقتراح

"شوف تيفي"

أحال نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بمكناس، مؤخرا، أما في عقدها الثالث متهمة بقتل ابنيها على الغرفة الأولى للتحقيق لدى المحكمة ذاتها بعدما تابعها من أجل القتل العمد، مع اقتراح إحالتها على خبرة نفسية للتأكد من مدى سلامة قواها العقلية ومسؤوليتها الجنائية ساعة ارتكابها الجريمة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد مثلت المتهمة "م ج" أمام النيابة العامة بغرفة التحقيق وهي فوق كرسي متحرك حاملة جبيرة في رجلها اليسرى نتيجة إصابتها بكسر قبل أن تدخل في هيستيرية من البكاء والصراخ خصوصا لما علمت بقرار إيداعها السجن.



وفي التفاصيل ذكرت مصادر الصباح أن القضية تفجرت في 29 دجنير الماضي والذي صادف يوم الجمعة، عندما اهتز حي ويسلان بمكناس على وقع جريمة بشعة بطلتها أم متزوجة من عسكري بالغ من العمر 28 سنة، تمثلت في وضع حد لحياة طفليها في شخص رضيعة التي لم تكمل شهرها الخامس وشقيقها ذي الأربع سنوات برميهما وبكل برودة دم من أعلى سطح منزل الأسرة.