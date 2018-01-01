سلامي : خلقنا العديد من الفرص رغم انغلاق المنتخب السوداني ﻿

قال جمال سلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، إن لاعبيه تمكنوا من الوصول الى مرمى المنتخب السوداني في اكثر من مناسبة رغم انغلاق الخطوط الدفاعية للخصم واعتماده لنهج دغاعي محظ، مشيرا الى

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قال جمال سلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، إن لاعبيه تمكنوا من الوصول الى مرمى المنتخب السوداني في اكثر من مناسبة رغم انغلاق الخطوط الدفاعية للخصم واعتماده لنهج دغاعي محظ، مشيرا الى ان الحظ لم يخدم مصلحة الأسود خلال مباراة الجولة الثالثة من منافسات كاس امّم افريقيا للمحليين.

وأكد السلامي خلال المؤتمر الصحفي مباشرة بعد نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، أن إيقاع التباري يختلف مع كل مباراة، موضحا انه مقتنع باداء ومستوى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الجولة الثالثة قائلا : اتيحت لنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل خلال المباراة كما ان اللاعبين قدموا كل ما لديهم لتشريف الكرة المغربية وحققنا الأهم هو البقاء بالدار البيضاء".

وأفاد مدرب المنتخب المغربي، الهدف من تغيير التشكيلة الرسمية يتجلى في منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في بطولة منذ انطلاقها، وكان من الضروري ان يستأنسوا مع أجوائها والحفاظ على تنافسيتهم.