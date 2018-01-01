 هذه حقيقة مقتل الفنان اللبناني الشهير فضل شاكر في غارة جوية ﻿
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هذه حقيقة مقتل الفنان اللبناني الشهير فضل شاكر في غارة جوية

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 22:52 هذه حقيقة مقتل الفنان اللبناني الشهير فضل شاكر في غارة جوية | ثقافة و فنون
هذه حقيقة مقتل الفنان اللبناني الشهير فضل شاكر في غارة جوية
نفت مصادر إعلامية مطلعة خبر مقتل الفنان اللبناني فضل شاكر، وفندت ما تداوله عدد من النشطاء السوريين المعارضين بخصوص صورة أحد قتلى عناصر تنظيم جبهة النصرة في إدلب، وقالوا إنها للفنان اللبناني فضل

"شوف تيفي"

 

نفت مصادر إعلامية مطلعة خبر مقتل الفنان اللبناني فضل شاكر، وفندت ما تداوله عدد من النشطاء السوريين المعارضين بخصوص صورة أحد قتلى عناصر تنظيم جبهة النصرة في إدلب، وقالوا إنها للفنان اللبناني فضل شاكر.

وأشار موقع "الميثاق" الذي نفى الخبر ، أن مصادر خاصة أكدت له أن الصورة ليست للفنان "شاكر" الصادر بحقه حكم غيابي بـ15 عاماً من الأشغال الشاقة على خلفية اتهامه بالقتال مع المجموعات السلفية ضد الجيش اللبناني.


يشار أن عدة وسائل إعلام عربية نشرت اليوم الأحد، صورة قيل إنها تؤكد مقتل الفنان اللبناني الشهير فضل شاكر في غارة جوية بإحدى المعارك بإدلب السورية.



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المغرب شوف تيفي فضل شاكر إدلب

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