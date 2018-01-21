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راقصة مصرية مشهورة تعلن عن ترشحها للانتخابات الرئاسية بمصر وبعد أسبوع تتراجع عن قرارها+صور

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 21:34 راقصة مصرية مشهورة تعلن عن ترشحها للانتخابات الرئاسية بمصر وبعد أسبوع تتراجع عن قرارها+صور | دولي
راقصة مصرية مشهورة تعلن عن ترشحها للانتخابات الرئاسية بمصر وبعد أسبوع تتراجع عن قرارها+صور
كشفت الراقصة المصرية المثيرة للجدل سما المصري من خلال تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن ترشحها للانتخابات الرئاسية بمصر ومنافستها للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

"شوف تيفي"

 

كشفت الراقصة المصرية المثيرة للجدل سما المصري من خلال تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن ترشحها للانتخابات الرئاسية بمصر ومنافستها للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وكتبت سما المصري في تغريدتها: " شعب مصر العظيم .. أعلن أنا الفنانة سما المصري الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 وسوف أعلن عن برنامجي الإنتخابي قريبًا. حفظ الله مصر وشعبها وأهلها وجيشها وشرطتها".

وعادت الراقصة المصرية المذكورة يومه الأحد، لتنشر تغريدة ثانية، أعلنت من خلالها تراجعها عن الترشح، وكتبت: " أعلن أنا سما لمصري وأنا فى كامل قوايا العقلية أننى أنسحب من الترشح للانتخابات الرئاسية وذلك بسبب ظروف .. وكما أعلن تأييدي لسيادة الرئيس لتولي فترة رئاسية جديدة".

 



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سما المصري شعب مصر الراقصة الانتخابات الرئاسية

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