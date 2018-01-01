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خبراء في القانون...من حق المحكمة إعادة فتح ملف '' حامي الدين'' بعد ظهور معطيات جديدة تورطه

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 20:59 خبراء في القانون...من حق المحكمة إعادة فتح ملف حامي الدين بعد ظهور معطيات جديدة تورطه | بوليتيك
خبراء في القانون...من حق المحكمة إعادة فتح ملف '' حامي الدين'' بعد ظهور معطيات جديدة تورطه
بعدمــا ظهـرت معطيات جديدة تورط ''حامي الدين'' القيادي بحزب العدالة والتنمية بشكل مباشر في عملية اغتيال وقتل الطالب القاعدي ''آيت الجيد '' وتجعله فاعلا أصليا بقوة ''الشهود'' وليس مشاركا في ''المشاجرة''

''شــوف تيفي''

 

بعدمــا ظهـرت معطيات جديدة تورط ''حامي الدين'' القيادي بحزب العدالة والتنمية بشكل مباشر في عملية اغتيال وقتل الطالب القاعدي ''آيت الجيد '' وتجعله فاعلا أصليا بقوة ''الشهود'' وليس مشاركا في ''المشاجرة'' التي أدين على إثرها سنة 1993 بسنتين سجنا نافذا ، الشيء الذي دفع إلى التعجيل باستدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس لحضور جلسة 24 يناير2017 وذلك على خلفية ''القتل العمد''.

القضيـة طرحت عدة تساؤلات قانونية هل من حق المحكمة إعادة فتح الملف من جديد خصوصا وأن المتهم سبق وأن أدين في نفس القضية سنة 1993 بسنتين سجنا نافذا ؟ 

في هذا الصدد يــقول '' عبد الكبير طــبيح '' المحامي بهيئة الدار البيضاء لـ''شوف تيفي'' أن المسألة من الناحية القانونية واضحة وأن مستجدات القضية وظهور وقــائع جديدة في الملف تلزم المحكمة باتخاذ إجراءات ومساطر قانونية غير التي سبق وتم البناء عليها في الحكم السابق مشددا أنه إذا تبث في حقه جناية ''القتل العمد'' فمن اللازم أن يقضي ما تبقى له من عقوبة حبسية تضاف إلى السنتين التي قضاها في السابق .

مــن جهتـه، أوضح ''الحسيني كــروط'' المحامي بهيأة الرباط أن ظهور معطى ''الشهود'' في قضية مقتل الطالب ''آيت الجيد '' تفرض أن يستمع قاضي التحقيق إلى ''عبد العالي حامي الدين'' ويحقق معه بناء على ''شهادة الشهود'' وإحالته على هيئة المحكمة وهي من ستقرر، ولاسيما بعدما تحول الوصف من جنحة إلى جناية، مبرزا أنه يتعين على المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد في هذه الحالة والتي تتعلق بـجناية ''القتل العمد'' خلاف جنحة المشاركة في مشاجرة .

نفس الشيء ذهب إليه ''منير بنسالم'' المحامي بهيأة فـاس ، مقرا أن الوصف الجديد والتهمة التي تلاحق ''عبد العالي حامي الدين'' تهمة قــوية بظهور معطى ''الشهود'' ، وعلى قاضي التحقيق أن يعتقله ويحيله على الهيئة في حالة اعتقال ، مصرحا : ''الشهود هما اللي كيحكمو فالملفات وليس القاضي لاسيما إذا كانت شهادتهم قوية وليس هناك أي عداوة ...'' مردفا أن المتهم قضى سنتين من أجل فعل المشاركة في ''المشاجرة'' و الآن المحكمة أمام حالة أخرى و تحول الأمر إلى ''القتل'' إذا سيفتح ملف جديد وبتهمة جديدة لا علاقة لها بالأولى .

هـذا ورغم مرور أكثر من 24 سنة على قتل الطالب اليساري ''أيت الجيد'' قرب معمل للمشروبات الغازية بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم ، على مقربة من موقع ظهر المهراز الجامعي، بعد صراعات مريرة بين طلبة يساريين وإسلاميين لا زال الملف حيا في محكمة الاستئناف بفاس، ومن المنتظر أن يكشف فيه ما غيبته السنوات الماضية وتصدر عنه أحكام جديدة .

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي محكمة الرباط حامي الدين فاس محامون أيت الجيد

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