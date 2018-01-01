جمهور الرجاء يستغل مباراة المنتخب المغربي للانتقام من حسبان بمركب محمد الخامس ﻿

استغلت جماهير فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، مباراة المنتخب المغربي المحلي بمركب محمد الخامس أمام منتخب السودان والتي تعرف حضور معظم أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

شوف سبور : رشيد محمودي



استغلت جماهير فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، مباراة المنتخب المغربي المحلي بمركب محمد الخامس أمام منتخب السودان والتي تعرف حضور معظم أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للانتقام من رئيس فريقهم سعيد حسبان.

ووجهت جماهير الرجاء رسائل قوية لفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معبرة عن غضبها للمشاكل التي يمر منها فريقهم بسبب الأزمات المالية والتسييرية.

ويسعى المنتخب المغربي خلال هذه المباراة لتحقيق نتيجة التعادل على الأقل من أجل ضمان مواصلة حلم التتويج بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.





