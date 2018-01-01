 دولة البحرين توقف 47 ''عنصرا إرهابيا'' وتحيل 290 على النيابة العامة بتهمة محاولة اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات (تفاصيل صادمة) ﻿
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دولة البحرين توقف 47 ''عنصرا إرهابيا'' وتحيل 290 على النيابة العامة بتهمة محاولة اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات (تفاصيل صادمة)

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 18:11 دولة البحرين توقف 47 عنصرا إرهابيا وتحيل 290 على النيابة العامة بتهمة محاولة اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات (تفاصيل صادمة) | دولي
دولة البحرين توقف 47 ''عنصرا إرهابيا'' وتحيل 290 على النيابة العامة بتهمة محاولة اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات (تفاصيل صادمة)
أعلنت الشرطة البحرينية الأحد أنها أوقفت 47 ''عنصرا إرهابيا'' واحبطت ''جرائم'' كانوا ينوون ارتكابها بينها اغتيال عدد من ''المسؤولين والشخصيات العامة'' فيما تمت إحالة 290 مطلوبا ومشتبها به على النيابة

''شوف تيفي''

أعلنت الشرطة البحرينية الأحد أنها أوقفت 47 ''عنصرا إرهابيا'' واحبطت ''جرائم'' كانوا ينوون ارتكابها بينها اغتيال عدد من ''المسؤولين والشخصيات العامة'' فيما تمت إحالة 290 مطلوبا ومشتبها به على النيابة العامة.

وتنفذ السلطات حملة أمنية على المعارضة منذ خرجت تظاهرات واسعة عام 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية، وتتهم الحكومة طهران بتدريب ''خلايا إرهابية'' في الدولة الخليجية الصغيرة الواقعة بين ايران والسعودية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت وزارة الداخلية الأحد أن السلطات قبضت على 47 ''عنصرا إرهابيا'' وأحبطت ''عددا من الجرائم التي كان الإرهابيون ينوون تنفيذها منها الشروع في عملية اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات العامة''، وفي السياق ذاته، تمت إحالة ''290 مطلوبا ومشتبها إلى النيابة العامة'' حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء .


ولم يحدد البيان تواريخ عمليات التوقيف لكنه أشار إلى أن ''هذه العملية من أهم العمليات الوقائية التي تم تنفيذها طوال الفترة الماضية''، متطرقا إلى هجمات استهدفت عناصر أمن وعملية تفجير أنبوب نفط وقعت العام الماضي.

هــذا وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين بإسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات المعارضين الشيعة.



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