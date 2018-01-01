صـــادم.. ألف جزائري طلبــوا اللجــوء إلى هــولندا ﻿

أفاد تقرير حكومي صدر في هولندا، أن عدد طالبي اللجوء السياسي من حاملي الجنسية الجزائرية شكل 4 بالمائة من عدد طالبي اللجوء إلى هولندا في شهر دجنبر المنصرم.

"شـوف تيفي"

أفاد تقرير حكومي صدر في هولندا، أن عدد طالبي اللجوء السياسي من حاملي الجنسية الجزائرية شكل 4 بالمائة من عدد طالبي اللجوء إلى هولندا في شهر دجنبر المنصرم.

وأضـــاف التقرير الصادر عن إدارة الهجرة التابعة لوزارة العدل الهولندية، أن عدد طالبي اللجوء للبلاد ارتفع بشكل لافت في 2017، حيث بلغ 31327 شخص، من بينهم 891 جزائريا لغاية ديسمبر الماضي.

وهذا العدد من طالبي اللجوء الجزائريين إلى هولندا يقل عن نظيره المسجل في نفس الفترة من العام 2016، الذي بلغ 991 شخصا، و55 شخصا في 2015، وفق ما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، وجاء الجزائريون في المرتبة السابعة من حيث أعداد المهاجرين إلى هولندا، ويشمل الرقم الطلبات الجديدة للجوء والطلبات المعاد تقديمها وتلك المتعلقة بما يعرف بـ"لم شمل العائلات". حسب قناة العالم الإيرانية.

هـــذا وتم إحصاء 54 قاصرا بدون ولي أمر ضمن قائمة طالبي اللجوء الجزائريين، في الفترة ذاتها، مقابل 61 قاصر في 2016.