انفراد: البنزرتي يطلب تقريرا مفصلا عن هذا اللاعب الودادي ﻿

عبر فوزي البنزرتي المدرب الجديد لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن استغرابه لإبعاد اللاعب النيجيري سيشوم شيكاتارا من المباريات الرسمية للفريق رغم المؤهلات الجيدة التي يتوفر عليها.

'' شوف سبور''

عبر فوزي البنزرتي المدرب الجديد لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن استغرابه لإبعاد اللاعب النيجيري سيشوم شيكاتارا من المباريات الرسمية للفريق رغم المؤهلات الجيدة التي يتوفر عليها.

وكشفت مصادر مطلعة لـ ''شوف تيفي''، أن البنزرتي طلب من مسؤولي فريق الوداد الرياضي إعداد تقرير مفصل حول كل ما يتعلق بشيكاتارا منذ توقيعه عقد انضمامه للوداد.

وقالت المصادر نفسها، أن المدرب الجديد للفريق الأحمر سبق له أن تابع تألق شيكاتارا في ''الشان'' قبل انضمامه للوداد، مبرزة في السياق نفسه أنه ينوي منحه فرصة اللعب كرسمي في مباريات الشطر الثاني من البطولة.