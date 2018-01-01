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عاجل.. ساعات قبل انطلاق مباراة المنتخب المغربي المحلي..الحافيظي يرحل عن معسكر المنتخب

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 15:44 عاجل.. ساعات قبل انطلاق مباراة المنتخب المغربي المحلي..الحافيظي يرحل عن معسكر المنتخب | سبور
عاجل.. ساعات قبل انطلاق مباراة المنتخب المغربي المحلي..الحافيظي يرحل عن معسكر المنتخب
رحل عبد الإله الحافيظي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن معسكر المنتخب المغربي المحلي، إلى المركز الطبي للفتح الرباطي، من أجل تلقي العلاجات اللازمة علما أن الفريق الرباطي يتوفر على أحدث

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

رحل عبد الإله الحافيظي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن معسكر المنتخب المغربي المحلي، إلى المركز الطبي للفتح الرباطي، من أجل تلقي العلاجات اللازمة علما أن الفريق الرباطي يتوفر على أحدث التقنيات والمعدات الطبية.

وأفادت مصادر عليمة، في حديث لـ '' شوف سبور'' أن الطاقم الطبي للمنتخب المحلي يسارع الزمن من أجل تأهيل نجم النسور لمباراة دور الربع من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين، موضحة أن مركز فريق الفتح يبقى الأنسب لعلاج الحافيظي.

تجدر الإشارة إلى أن الحافيظي تعرض لإصابة خلال مباراة الجولة الثانية أمام منتخب غينيا بحيث تم تعويضه بوليد الكرتي لاعب فريق الوداد البيضاوي والتي انتهت بفوز الأسود بثلاثة أهداف من توقيع المهاجم أيوب الكعبي، مقابل هدف واحد.

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