''الشان'' : نقطة واحدة تفصل سلامي للبقاء بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء ﻿

يخوض المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، اليوم الأحد، مباراة هامة أمام منتخب السودان برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات برسم منافسات كأس أمم إفريقيا بأمل تحقيق ثلاثة نقاط أو نقطة وحيدة لتصدر

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

يخوض المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، اليوم الأحد، مباراة هامة أمام منتخب السودان برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات برسم منافسات كأس أمم إفريقيا بأمل تحقيق ثلاثة نقاط أو نقطة وحيدة لتصدر ترتيب المجموعة والبقاء على أرضية مركب محمد الخامس خلال مباراة الربع.

ويتفوق المنتخب المغربي على السوداني، بفارق الأهداف فقط، بينما يتساوى معه بـ 6 نقاط لكل منهما بعد تحقيق الفوز على كل من منتخب موريتانيا وغينيا.

وتتجه أنظار عشاق المستديرة إلى مركب محمد الخامس لمساندة النسور وتشجيعها على تحقيق الفوز لمواصلة حلم التتويج باللقب وذلك بضمان مشاركتهم في باقي المباريات بمدينة الدار البيضاء.