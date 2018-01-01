الاتحاد المصري يخرج عن صمته بخصوص عرض الريال لمحمد صلاح ﻿

كشف هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ريال مدريد الإسباني يسعى جاهدا لضم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

'' شوف سبور''

كشف هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ريال مدريد الإسباني يسعى جاهدا لضم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وأكد أبوريدة، في تصريح إعلامي أن العملاق المدريدي سيقدم عرضا ضخما لفريق ''الريدز'' نهاية الموسم الجاري، للفوز بخدمات مهاجم المنتخب المصري محمد صلاح.

وأشار رئيس اتحاد كرة القدم إلى أن رغبة اللاعب سيكون لها الكلمة في حسم انتقاله إلى الفريق الملكي، وفقا لما ذكره موقع ''كووورة''.



وكانت تقارير إسبانية تحدثت عن اهتمام ريال مدريد بضم صلاح بنهاية الموسم الجاري، للرد على صفقة انضمام البرازيلي فيليب كوتينيو إلى الغريم برشلونة.

ويقدم صلاح مستوى مميزا مع ليفربفول منذ انتقاله الصيف الماضي، حيث أحرز 18 هدفا في الدوري الإنجليزي، احتل بها وصافة قائمة هدافي المسابقة حتى الآن.