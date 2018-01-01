 عاجل..فاجعة بلفيدير تتكرر: سقوط سور بالبيضاء على الناس..وهذه هي الحصيلة الأولية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغرب يجدد التأكيد على تمسكه بحوار 5 + 5 مفتوح وصريح وشامل وعملي بالجزائر | بوليتيك

المغرب يجدد التأكيد على تمسكه بحوار 5 + 5 مفتوح وصريح وشامل وعملي بالجزائر

المغرب يؤكد أنه لن يقبل بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين وباقي الدول العربية | بوليتيك

المغرب يؤكد أنه لن يقبل بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين وباقي الدول العربية

مثير..المنشط الإذاعي الشهير مومو كيعوم عريان وسط الحمام ومعاه المنتج ريدوان | ثقافة و فنون

مثير..المنشط الإذاعي الشهير ''مومو'' كيعوم عريان وسط الحمام ومعاه المنتج ''ريدوان''

بالصور..دنيا باطمة دخلات طول وعرض في مصمم أزياء | ثقافة و فنون

بالصور..دنيا باطمة دخلات طول وعرض في مصمم أزياء

طريف وبالفيديو..مرشح لخلافة السيسي..أنا زعيم وهادي لكل مواطن شقة و عربية‎ | دولي

طريف وبالفيديو..مرشح لخلافة السيسي..أنا زعيم وهادي لكل مواطن شقة و عربية‎

بالصور..كسيدة خايبة بزاف بالناظور | حوادث و حقوق

بالصور..كسيدة خايبة بزاف بالناظور

بتعليمات من الملك محمد السادس: صرف تعويضات كبيرة لجنود مغاربة بخطوط التماس | بوليتيك

بتعليمات من الملك محمد السادس: صرف تعويضات كبيرة لجنود مغاربة بخطوط التماس

الفنانة أصالة نصري تسجن خادمتيها وهاشنو دارو ليها | ثقافة و فنون

الفنانة أصالة نصري تسجن خادمتيها وهاشنو دارو ليها

صادم وبالفيديو..شوفو شنو وقع لشفار شدوه وسط مسجد بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..شوفو شنو وقع لشفار شدوه وسط مسجد بمدينة مراكش

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

عاجل..فاجعة بلفيدير تتكرر: سقوط سور بالبيضاء على الناس..وهذه هي الحصيلة الأولية

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 15:17 عاجل..فاجعة بلفيدير تتكرر: سقوط سور بالبيضاء على الناس..وهذه هي الحصيلة الأولية | حوادث و حقوق
عاجل..فاجعة بلفيدير تتكرر: سقوط سور بالبيضاء على الناس..وهذه هي الحصيلة الأولية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشريط الساحلي بحي العنق بالبيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادث خطير، يتمثل في سقوط سور على مواطنين ما خلف إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشريط الساحلي بحي العنق بالبيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادث خطير، يتمثل في سقوط سور على مواطنين ما خلف إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد المصدر ذاته أن المصابين الثلاثة تم نقلهم قبل لحظات على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي الإسعافات الضرورية، ومن المحتمل أن يتم نقلهم إلى مستشفى ابن رشد نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضوا لها.

تجدر الإشارة إلى أن حي بلفيدير بالبيضاء، شهد قبل أسابيع واقعة مشابهة، حيث تسبب سقوط سور شركة في مقتل شخصين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مستشفى ابن رشد العنق جروح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..كسيدة خايبة بزاف بالناظور | حوادث و حقوق

بالصور..كسيدة خايبة بزاف بالناظور

صادم وبالفيديو..شوفو شنو وقع لشفار شدوه وسط مسجد بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..شوفو شنو وقع لشفار شدوه وسط مسجد بمدينة مراكش

فيديو جد خطير..شوفو شنو وقع في مدينة طنجة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شوفو شنو وقع في مدينة طنجة

يا ربي السلامة.. انقلاب حافلة للنقل المزدوج بإقليم الصويرة+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. انقلاب حافلة للنقل المزدوج بإقليم الصويرة+صور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هروب من الفقر..عندو12 العام و جرات عليه الأم ديالو من قنيطرة وجا لكازا ..طفل صغير يعيش التشرد | خارج البلاطو
منذ 37 دقيقة

هروب من الفقر..عندو12 العام و جرات عليه الأم ديالو من قنيطرة وجا لكازا ..طفل صغير يعيش التشرد

بالفيديو..ساكنة عين السبع تحتج على فتح محل لبيع الخمور | خارج البلاطو

بالفيديو..ساكنة عين السبع تحتج على فتح محل لبيع الخمور

بريكة مع علاء..أسرار خاصة تكشفها أشهر مقدمة برامج أطفال بالمغرب سنبلة بعد طول غياب هاشكون حب حياتها وعلاقتها بالفنان عبد الهادي بلخياط وهاكيفاش كتعيش حياتها | خارج البلاطو

بريكة مع علاء..أسرار خاصة تكشفها أشهر مقدمة برامج أطفال بالمغرب "سنبلة" بعد طول غياب هاشكون حب حياتها وعلاقتها بالفنان عبد الهادي بلخياط وهاكيفاش كتعيش حياتها

في أول خروج إعلامي..الشيخة إيمان التسونامي تكشف حقيقة طلاقها..أنا ممزوجة ممطلقة وهاشنو وقع بالضبط | خارج البلاطو

في أول خروج إعلامي..الشيخة إيمان التسونامي تكشف حقيقة طلاقها..أنا ممزوجة ممطلقة وهاشنو وقع بالضبط

﻿

آخر المستجدات

المغرب يجدد التأكيد على تمسكه بحوار 5 + 5 مفتوح وصريح وشامل وعملي بالجزائر | بوليتيك
منذ 6 دقائق

المغرب يجدد التأكيد على تمسكه بحوار 5 + 5 مفتوح وصريح وشامل وعملي بالجزائر

المغرب يؤكد أنه لن يقبل بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين وباقي الدول العربية | بوليتيك

المغرب يؤكد أنه لن يقبل بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين وباقي الدول العربية

مثير..المنشط الإذاعي الشهير مومو كيعوم عريان وسط الحمام ومعاه المنتج ريدوان | ثقافة و فنون

مثير..المنشط الإذاعي الشهير ''مومو'' كيعوم عريان وسط الحمام ومعاه المنتج ''ريدوان''

بالصور..دنيا باطمة دخلات طول وعرض في مصمم أزياء | ثقافة و فنون

بالصور..دنيا باطمة دخلات طول وعرض في مصمم أزياء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.