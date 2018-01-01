عاجل..فاجعة بلفيدير تتكرر: سقوط سور بالبيضاء على الناس..وهذه هي الحصيلة الأولية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشريط الساحلي بحي العنق بالبيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادث خطير، يتمثل في سقوط سور على مواطنين ما خلف إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشريط الساحلي بحي العنق بالبيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأحد، وقوع حادث خطير، يتمثل في سقوط سور على مواطنين ما خلف إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد المصدر ذاته أن المصابين الثلاثة تم نقلهم قبل لحظات على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي الإسعافات الضرورية، ومن المحتمل أن يتم نقلهم إلى مستشفى ابن رشد نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضوا لها.

تجدر الإشارة إلى أن حي بلفيدير بالبيضاء، شهد قبل أسابيع واقعة مشابهة، حيث تسبب سقوط سور شركة في مقتل شخصين.