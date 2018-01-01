غاريدو يضع يده في يد حسبان لمعاقبة بنحليب ﻿

أيد خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، موقف سعيد حسبان رئيس النادي بخصوص معاقبة محمود بنحليب مهاجم النسور، بسبب غيابه لمدة ثلاثة أيام عن الحصص التدريبية دون الحصول على إذن من

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

أيد خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، موقف سعيد حسبان رئيس النادي بخصوص معاقبة محمود بنحليب مهاجم النسور، بسبب غيابه لمدة ثلاثة أيام عن الحصص التدريبية دون الحصول على إذن من إدارة الفريق.

ويتجه حسبان إلى عرض بنحليب على اللجنة التأديبية، لمحسابته على تخلفه عن الحصص التدريبية دون إعطاء مبررات معقولة حسب ما أكدته مصادر داخل القلعة الخضراء.

وغاب بنحليب عن التداريب خلال الأسبوع الحالي احتجاجا على الوضع المادي المزري الذي يمر منه رفقة باقي اللاعبين بحيث لم يتوصل بمستحاقته المالية منذ مدة طويلة.