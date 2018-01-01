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هــل يتابع ''عبد العالي حامي الدين'' في حالة اعتقال..؟

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 14:49 هــل يتابع عبد العالي حامي الدين في حالة اعتقال..؟ | بوليتيك
هــل يتابع ''عبد العالي حامي الدين'' في حالة اعتقال..؟
بعد ظهور معطيات جديدة بشهادة الشهود تربط ''عبد العالي حامي الدين'' بشكل مباشر باغتيال الطالب القاعدي أيت الجيد بعدما كان ''حامي الدين'' قد أدين سنة 1993 بسنتين سجنا نافذا من أجل المشاركة في مشاجرة أدت

''شـوف تيفي''

بعد ظهور معطيات جديدة بشهادة الشهود تربط ''عبد العالي حامي الدين'' بشكل مباشر باغتيال الطالب القاعدي أيت الجيد بعدما كان ''حامي الدين'' قد أدين سنة 1993 بسنتين سجنا نافذا من أجل المشاركة في مشاجرة أدت إلى مقتل الطالب القاعدي وتم تعويضه على سجنه بـ8 ملايين في إطار الإنصاف والمصالحة حينذاك .

وفي هذا الصدد وبعدما ظهـرت معطيات جديدة تورط القيادي بحزب العدالة والتنمية بشكل مباشر في عملية الاغتيال وتجعله فاعلا أصليا وليس مشاركا في ''المشاجرة'' كما يؤكد مصدرنا الشيء الذي دفع إلى التعجيل باستدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس لحضور جلسة 24 يناير2017 وذلك على خلفية ''القتل العمد'' .

وفي هذا السياق، يؤكـد ''جواد التويمي'' المحامي الملم بالملف والذي يرافع فيه منذ سنوات، أن هناك شاهدين ''ح.خ'' و الشهادة الموثقة في محاضر قاضي التحقيق التي تعود إلى سائق ''الطاكسي'' والذي وافته المنية أثناء سريان الدعوى، إلا أن شهادته بقيت حية في المحاضر الموجودة حاليا في يد قاضي التحقيق .

وأضــاف المحامي ''جواد التويمي'' لـ''شوف تيفي'' أنه في ظل ظهور معطيات جديدة بالملف تبقى السلطة التقديرية لقاضي التحقيق في اتخاذ القرار المناسب حسب خطورة الفعل ، وهو من له الحق في متابعة '' عبد العالي حامي الدين'' في حالة اعتقال أو سراح ، إلا أنه لم يفوت الفرصة للإشارة إلى أن المتهم يستوجب في حقه أن يحاكم بتهمة ''القتل العمد'' وليس ''المشاجرة'' وأقل ما يجب أن يصدر في حقه هو الحكم ب10 سنوات نافذة لأنه كان إلى جانب المعتقل ''محب'' المحسوب على جماعة العدل والإحسان والذي يقضي نفس العقوبة .

هـذا ورغم مرور أكثر من 24 سنة على مقتل ''أيت الجيد'' قرب معمل للمشروبات الغازية بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم ، على مقربة من موقع ظهر المهراز الجامعي، بعد صراعات مريرة بين طلبة يساريين وإسلاميين لا زال الملف حيا في محكمة الاستئناف بفاس، ومن المنتظر أن يكشف فيه ما غيبته السنوات الماضية وتصدر عنه أحكام جديدة .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي حامي الدين أيت الجيد فاس

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