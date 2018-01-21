مثير: الوداد بدون منخرطين وهذه التفاصيل ﻿

يلف غموض كبير حول ملف الإنخراط داخل نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، أيام قليلة قبل عقد الفريق لجمعه العام السنوي.

شوف تيفي:

يلف غموض كبير حول ملف الإنخراط داخل نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، أيام قليلة قبل عقد الفريق لجمعه العام السنوي.

وكشفت مصادر مطلعة يومه الأحد ل''شوف تيفي'' أن سعيد الناصيري لم يفتح الإنخراط داخل الفريق منذ تقلده مسؤولية رئاسة الفريق الأحمر.

وقالت المصادر ذاتها، إن رئيس الوداد ينهج مبدأ ''السرية'' في لائحة منخرطي النادي التي يرسلها للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مبرزة في السياق نفسه أن الرئيس الودادي يلجأ لتوزيع دعوات حضور الجمع العام على مجموعة من المنخرطين القدامى مما يطرح تساؤلات عديدة على انضمامه لبرلمان الفريق من عدمه تضيف مصادرنا.