عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأحد، بمقطع فيديو، يوثق للحظة التي أعقبت إطلاق رجال شرطة للرصاص على شخصين في حالة تخدير عقب تورطهما في عملية سرقة بآسفي.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأحد، بمقطع فيديو، يوثق للحظة التي أعقبت إطلاق رجال شرطة للرصاص على شخصين في حالة تخدير عقب تورطهما في عملية سرقة بآسفي.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن تفاصيل الواقعة الخطيرة، جرت بالضبط على مستوى ''السوق الخانز'' بحي بناصر وبالتحديد بزنقة سيدي الشهري ، حيث اضطر رجل شرطة إلى إطلاق الرصاص على شخصين خطيرين بحوزتهما سيف من الحجم الكبير، عقب تورطهما في اعتراض سبيل فتاة.

وأوضح المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر قاوما رجال الأمن بواسطة سيف من الحجم الكبير، ما دفع بشرطي إلى إطلاق الرصاص عليهما، مشيرا إلى أن سيارة للإسعاف قامت بنقلهما إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي.