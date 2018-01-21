عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف ﻿

علم لدى الأمن الإقليمي بآسفي أن موظف أمن برتبة مقدم شرطة اضطر، صباح اليوم الأحد، إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق رصاصتين من أجل توقيف شخصين في حالة تخدير متقدمة، عرضا السلامة الجسدية لعناصر

''شوف تيفي''

علم لدى الأمن الإقليمي بآسفي أن موظف أمن برتبة مقدم شرطة اضطر، صباح اليوم الأحد، إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق رصاصتين من أجل توقيف شخصين في حالة تخدير متقدمة، عرضا السلامة الجسدية لعناصر الأمن والمواطنين لتهديد جدي وخطير باستعمال سلاح أبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه بهما، اللذين كانا على متن دراجة نارية، بمواجهة عناصر الأمن بمقاومة شرسة أثناء التدخل لتوقيفهم مباشرة بعد تعريض سيدة تملك محلا تجاريا بشارع الرباط لاعتداء جسدي بسلاح أبيض، قبل أن يضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصتين من سلاحه الوظيفي، أصابت المشتبه به الأول بشكل مباشر على مستوى الساق، فيما تعرض مرافقه لخدوش طفيفة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في وقت فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي ظروف وملابسات هذه القضية.