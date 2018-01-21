 عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف | حوادث و حقوق

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي | بووز

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: العادة السرية ما شي حرام وضرورية | دولي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: ''العادة السرية ما شي حرام وضرورية''

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس | دولي

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس

فيديو : هذا ما قاله المدرب الجديد لأياكس عن حكيم زياش وعلاقته به قبل المواجهة القوية أمام فاينورد | بووز

فيديو : هذا ما قاله المدرب الجديد لأياكس عن حكيم زياش وعلاقته به قبل المواجهة القوية أمام فاينورد

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة

منافسة قوية بين نيكس ألسا سيتي بيس و ترانسينفيست لأجل التدبير المفوض للنقل الحضري للحافلات بالعاصمة الرباط | اقتصاد

منافسة قوية بين ''نيكس ألسا سيتي بيس'' و ''ترانسينفيست '' لأجل التدبير المفوض للنقل الحضري للحافلات

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 14:10 عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف | حوادث و حقوق
عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف
علم لدى الأمن الإقليمي بآسفي أن موظف أمن برتبة مقدم شرطة اضطر، صباح اليوم الأحد، إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق رصاصتين من أجل توقيف شخصين في حالة تخدير متقدمة، عرضا السلامة الجسدية لعناصر

''شوف تيفي''

علم لدى الأمن الإقليمي بآسفي أن موظف أمن برتبة مقدم شرطة اضطر، صباح اليوم الأحد، إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق رصاصتين من أجل توقيف شخصين في حالة تخدير متقدمة، عرضا السلامة الجسدية لعناصر الأمن والمواطنين لتهديد جدي وخطير باستعمال سلاح أبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه بهما، اللذين كانا على متن دراجة نارية، بمواجهة عناصر الأمن بمقاومة شرسة أثناء التدخل لتوقيفهم مباشرة بعد تعريض سيدة تملك محلا تجاريا بشارع الرباط لاعتداء جسدي بسلاح أبيض، قبل أن يضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصتين من سلاحه الوظيفي، أصابت المشتبه به الأول بشكل مباشر على مستوى الساق، فيما تعرض مرافقه لخدوش طفيفة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في وقت فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي ظروف وملابسات هذه القضية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي آسفي الساق المراقبة الطبية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة

يا ربي السلامة..امرأة شرملات راجل بواسطة زيزوار بأزمور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..امرأة شرملات راجل بواسطة ''زيزوار'' بأزمور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شاهد فرحة و غناء الفنان عبد الوهاب الدكالي لحظة تكريمه بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

بالفيديو..شاهد فرحة و غناء الفنان عبد الوهاب الدكالي لحظة تكريمه بالدارالبيضاء

مـنـير الـحدادي يسـجـل هـدفا ويـقـدم بأداء رائع والحـكم يرفض هـدفـين آخرين - 21/1/2018 | بــووز

مـنـير الـحدادي يسـجـل هـدفا ويـقـدم بأداء رائع والحـكم يرفض هـدفـين آخرين - 21/1/2018

بالفيديو..مغربية تبكي بطعم الحكرة..كبرت فخيرية ومنين تزوجت تعرضت للعنف من طرف راجلي البوليسي..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..مغربية تبكي بطعم الحكرة..كبرت فخيرية ومنين تزوجت تعرضت للعنف من طرف راجلي البوليسي..للمساعدة

بالفيديو..أيوب الكعبي..من نجار إلى هداف مغربي صنع الفرجة في منافسات الشان | بــووز

بالفيديو..أيوب الكعبي..من نجار إلى هداف مغربي صنع الفرجة في منافسات الشان

﻿

آخر المستجدات

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف | حوادث و حقوق

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي | بووز

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: العادة السرية ما شي حرام وضرورية | دولي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: ''العادة السرية ما شي حرام وضرورية''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.