صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: ''العادة السرية ما شي حرام وضرورية'' ﻿

أثار الدكتور السعودي طارق الحبيب خلال الأسبوع الجاري جدلا واسعا بالسعودية بعد اعتباره أن العادة السرية حاجة للإنسان مثل الطعام والشراب، وأنها ضرورة خوفاً من الوقوع في ''الزنا''.

''شوف تيفي''

أثار الدكتور السعودي طارق الحبيب خلال الأسبوع الجاري جدلا واسعا بالسعودية بعد اعتباره أن العادة السرية حاجة للإنسان مثل الطعام والشراب، وأنها ضرورة خوفاً من الوقوع في ''الزنا''.

وحسب وسائل إعلام سعودية فقد قال الدكتور طارق الحبيب في تصريح لبرنامج ''يا هلا'' على فضائية ''روتانا خليجية'' إن الإجماع على تحريم العادة السرية غير موجود عند الفقهاء كما يُشاع، والضرورة موجودة الآن أكثر مما سبق، وتحديد الضرورة مقياسه تجنب الوقوع في المحرّم.

وأكدت المصادر ذاتها أن الدكتور السعودي الشهير، نصح الشباب المضطر إلى ممارسة العادة السرية، ألا يربطها بخيال محدد، وألا يقضيها في سريره، مدخرًا هذا السرير لزوجة المستقبل، وألا يلجأ إليها إلا في حالة الضرورة ولمجرد تفريغ الحاجة، مبيناً أن وقوف الإسلام في وجه العادة السرية ليس وقوفًا في سبيل متعة الشباب، بل حفاظًا على متعة مستقبلية في الجنس الثنائي.