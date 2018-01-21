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خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 13:33 خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس | دولي
خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس
هاجم 4 مسلحين على الأقل فندق أنتركونتيننتال بكابول، في الساعات الأولى من صباح اليوم وأطلقوا النار على نزلاء الفندق الذي كان تعرض في 2011 لاعتداء دام.

شـــوف تيفي

هاجم 4 مسلحين على الأقل فندق أنتركونتيننتال بكابول، في الساعات الأولى من صباح اليوم وأطلقوا النار على نزلاء الفندق الذي كان تعرض في 2011 لاعتداء دام.

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي ، إنه تم إنقاذ نزلاء ونقل سبعة مصابين إلى المستشفى، فيما تم القضاء على اثنين من المهاجمين.

وأوضح رحيمي إن قوات الأمن قامت بتمشيط الطابقين الأول والثاني، وأنها تعمل الآن على تمشيط الطابقين الرابع والخامس.

ويأتي الهجوم، الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن، بعد سلسلة تحذيرات محددة صدرت في اليومين الماضيين بشأن الفنادق وأماكن تجمع الأجانب في كابول.

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شوف تيفي المغرب تحديرات كابول فندق

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