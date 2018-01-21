فضيحة وبالصور..لاعب شهير عرض أموالا على فتاة جميلة بزاف لممارسة الجنس معه+تفاصيل صادمة ﻿

فجرت فتاة شابة فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت توصلها بعرض من اللاعب التشيلي الشهير ألكسيس سانشيز لممارسة الجنس مقابل منحها مبلغ ألف جنيه استرليني.

''شوف تيفي''

فجرت فتاة شابة فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت توصلها بعرض من اللاعب التشيلي الشهير ألكسيس سانشيز لممارسة الجنس مقابل منحها مبلغ ألف جنيه استرليني.

وحسب ما كشف عنه موقع ''دي صن'' البريطاني يومه الأحد، فإن الأمر يتعلق بفتاة تدعى باولينا سوبيراجسكا تبلغ من العمر 20 عاما، والتي أكدت على أن اللاعب الشيلي أعجب بجسدها، وانتقلت معه إلى شقته، حيث قام اللاعب بالتعري وهو يشرب ''شمبانيا''، وقدم لها مبلغا ماليا مقابل ممارسة الجنس معه.

ونشر موقع الصحيفة البريطانية مجموعة من الصور للفتاة وصورا للاعب الشيلي الذي سينتقل خلال الميركاتو الشتوي الحالي من فريق أرسنال إلى فريق مانشستر يونايتد.

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