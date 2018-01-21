عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي أن ساكنة حي بورنيات بمدينة فاس، تحاصر في هذه اللحظات من يومه الأحد قائد مقاطعة الحي الحسني، بعد أن حملته مسؤولية انهيار منزل على أفراد أسرة مكونة من أربعة أشخاص.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي أن ساكنة حي بورنيات بمدينة فاس، تحاصر في هذه اللحظات من يومه الأحد قائد مقاطعة الحي الحسني، بعد أن حملته مسؤولية انهيار منزل على أفراد أسرة مكونة من أربعة أشخاص.

وأكد المصدر ذاته أن الساكنة، حاصرت القائد وحملته المسؤولية ورفضت مغادرته لعين المكان، مشيرا إلى أن الحي يعرف تواجدا مهما لرجال السلطة والقوات المساعدة.

تجدر الإشارة إلى أن حادث انهيار المنزل والذي أثار رعب وهلع الساكنة، خلف إصابة سيدة وابنتها بكسور وجروح تم على إثرها نقلهما إلى مستشفى الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.