عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منزلا يتواجد على مستوى حي بورنيات بمقاطعة بن دباب بفاس، انهار قبل قليل من يومه الأحد، ما تسبب في إصابة سيدة وابنتها بكسور وجروح متفاوتة الخطورة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منزلا يتواجد على مستوى حي بورنيات بمقاطعة بن دباب بفاس، انهار قبل قليل من يومه الأحد، ما تسبب في إصابة سيدة وابنتها بكسور وجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح المصدر ذاته أن المنزل المنهار مكون من ثلاثة طوابق، مشيرا إلى أن الحادث أثار هلع وساكنة المنازل المجاورة والذين اضطروا إلى مغادرتها خوفا على حياتهم.

وأشار ذات المصدر إلى أن السلطات المحلية والقوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية، حلوا بعين المكان، حيث تم نقل المصابتين إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية.