 منافسة قوية بين ''نيكس ألسا سيتي بيس'' و ''ترانسينفيست '' لأجل التدبير المفوض للنقل الحضري للحافلات بالعاصمة الرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف | حوادث و حقوق

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي | بووز

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: العادة السرية ما شي حرام وضرورية | دولي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: ''العادة السرية ما شي حرام وضرورية''

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس | دولي

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس

فيديو : هذا ما قاله المدرب الجديد لأياكس عن حكيم زياش وعلاقته به قبل المواجهة القوية أمام فاينورد | بووز

فيديو : هذا ما قاله المدرب الجديد لأياكس عن حكيم زياش وعلاقته به قبل المواجهة القوية أمام فاينورد

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

منافسة قوية بين ''نيكس ألسا سيتي بيس'' و ''ترانسينفيست '' لأجل التدبير المفوض للنقل الحضري للحافلات بالعاصمة الرباط

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 12:41 منافسة قوية بين نيكس ألسا سيتي بيس و ترانسينفيست لأجل التدبير المفوض للنقل الحضري للحافلات بالعاصمة الرباط | اقتصاد
منافسة قوية بين ''نيكس ألسا سيتي بيس'' و ''ترانسينفيست '' لأجل التدبير المفوض للنقل الحضري للحافلات بالعاصمة الرباط
تدرس لجنة طلبات العروض التابعة لمؤسسة التعاون بين الجماعات (العاصمة) منذ 8 يناير، ملفات مرشحي طلبات العروض بشأن التدبير المفوض للنقل الحضري للحافلات التي ستربط بين الرباط و سلا و تمارة في 61 خطا

''شــوف تيفي''

تدرس لجنة طلبات العروض التابعة لمؤسسة التعاون بين الجماعات (العاصمة) منذ 8 يناير، ملفات مرشحي طلبات العروض بشأن التدبير المفوض للنقل الحضري للحافلات التي ستربط بين الرباط و سلا و تمارة في 61 خطا بمسار يقارب 1140 كيلومتر.

وحسب مصدر مقرب من الملف فسيتم إعلان اسم المفوّض في غضون شهر ونصف ، أما على مستوى مهنيي القطاع، فمن المتوقع أن تكون هذه المهلة أقصر، حيث أن المجموعة البريطانية الإسبانية المغربية ''نيكس ألسا سيتي بيس''، تتصدر سباق الفوز بالعقد، في مواجهة ''ترانسينفيست''، التابعة لمجموعة ''شروات''، و قد أودع المتنافسان عرضيهما يوم 4 يناير لأجل التدبير المفوض الرباط سلا تمارة .

وأفــادت ذات المصادر لـ''شوف تيفي'' أن ''ألسا'' الإسبانية على وشك الانسحاب إسوة بناظريها الفرنسيين RATP Dev و ترانسديف، بسبب إلزامية اقتناء أسطول حافلات جديد في سوق نقل بربحية غير مستقرة، في ذات الوقت يبقى تقاربها مع ''سيتي بيس'' التابعة لمجموعة ''علي المطيع'' العائلية يعطيها امتيازا كبيرا بفضل امتلاك المجموعة على وحدة تجميع هياكل الحافلات وإصلاحها مما سيتيح توفيرات اقتصادية مهمة .

وفي هذا الصـدد سيكون من المفروض على لجنة ''العاصمة'' القيام بعمل كبير لاختيار وتقييم العروض التقنية والمالية المفصلة وفق معايير محددة والمتعلقة أساسا بـ: '' الاستثمار، التكنولوجيات المدمجة، نظام التذاكر، مواصفات العربات و التسعير''.

وفي ذات السياق تجد ''شركة مدينة بيس'' بالدارالبيضاء التابعة لمجموعة ''ترانسينفيست ''، نفسها في وضع محرج لاسيما بعد الأحداث والوقائع التي عاشتها خلال المرحلة السابقة إلى حدود لحظة كتابة هذه الأسطر ، والتي يتوقع المراقبون بعدم التجديد لها عند انتهاء عقدها في 2019، الشيء الذي جعل التدبير المفوض للنقل العمومي بالحافلات أظهر محدودية فعاليته بالدارالبيضاء، حوادث عديدة، حالة أسطول الحافلات متردية، الحرائق والحوادث المتنوعة.. كل هذه عوامل تؤكد الحالة المزرية للخدمات العمومية في مدينة ترى نفسها القلب النابض للمملكة.

هــذا و يبدو أن حظوظ مجموعة ''ترانسينفيست '' ضئيلة بسبب غموض وضعها المالي، وبما أنها تستفيد من مشاركتها في ''مدينة بيس'' والتي لا تقوم بنشر حساباتها السنوية رغم تواجد صندوق الإيداع و التدبير في مجلسها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الرباط الحافلات سلا تمارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل..هذا ما قرره مكتب الصرف بعد أسبوع على تحرير الدرهم | اقتصاد

عـــاجل..هذا ما قرره مكتب الصرف بعد أسبوع على تحرير الدرهم

خــــبر سار للمغاربة..بعد 5 أيام من تطبيق نظام الصرف الجديد..ارتفاع قيمة الدرهم وها شحال الثمن ديالو | اقتصاد

خــــبر سار للمغاربة..بعد 5 أيام من تطبيق نظام الصرف الجديد..ارتفاع قيمة الدرهم وها شحال الثمن ديالو

شركة طيران الإمارات تعلن عن صفقة لشراء 36 طائرة إيرباص بقيمة 16 مليار دولار | اقتصاد

شركة ''طيران الإمارات'' تعلن عن صفقة لشراء 36 طائرة إيرباص بقيمة 16 مليار دولار

برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عطلة نهاية الأسدس الأول 2017-2018 | اقتصاد

برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عطلة نهاية الأسدس الأول 2017-2018

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شاهد فرحة و غناء الفنان عبد الوهاب الدكالي لحظة تكريمه بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 9 دقائق

بالفيديو..شاهد فرحة و غناء الفنان عبد الوهاب الدكالي لحظة تكريمه بالدارالبيضاء

مـنـير الـحدادي يسـجـل هـدفا ويـقـدم بأداء رائع والحـكم يرفض هـدفـين آخرين - 21/1/2018 | بــووز

مـنـير الـحدادي يسـجـل هـدفا ويـقـدم بأداء رائع والحـكم يرفض هـدفـين آخرين - 21/1/2018

بالفيديو..مغربية تبكي بطعم الحكرة..كبرت فخيرية ومنين تزوجت تعرضت للعنف من طرف راجلي البوليسي..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..مغربية تبكي بطعم الحكرة..كبرت فخيرية ومنين تزوجت تعرضت للعنف من طرف راجلي البوليسي..للمساعدة

بالفيديو..أيوب الكعبي..من نجار إلى هداف مغربي صنع الفرجة في منافسات الشان | بــووز

بالفيديو..أيوب الكعبي..من نجار إلى هداف مغربي صنع الفرجة في منافسات الشان

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد | بووز
منذ 3 دقائق

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف | حوادث و حقوق

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي | بووز

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.