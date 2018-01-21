منافسة قوية بين ''نيكس ألسا سيتي بيس'' و ''ترانسينفيست '' لأجل التدبير المفوض للنقل الحضري للحافلات بالعاصمة الرباط ﻿

تدرس لجنة طلبات العروض التابعة لمؤسسة التعاون بين الجماعات (العاصمة) منذ 8 يناير، ملفات مرشحي طلبات العروض بشأن التدبير المفوض للنقل الحضري للحافلات التي ستربط بين الرباط و سلا و تمارة في 61 خطا

''شــوف تيفي''

تدرس لجنة طلبات العروض التابعة لمؤسسة التعاون بين الجماعات (العاصمة) منذ 8 يناير، ملفات مرشحي طلبات العروض بشأن التدبير المفوض للنقل الحضري للحافلات التي ستربط بين الرباط و سلا و تمارة في 61 خطا بمسار يقارب 1140 كيلومتر.

وحسب مصدر مقرب من الملف فسيتم إعلان اسم المفوّض في غضون شهر ونصف ، أما على مستوى مهنيي القطاع، فمن المتوقع أن تكون هذه المهلة أقصر، حيث أن المجموعة البريطانية الإسبانية المغربية ''نيكس ألسا سيتي بيس''، تتصدر سباق الفوز بالعقد، في مواجهة ''ترانسينفيست''، التابعة لمجموعة ''شروات''، و قد أودع المتنافسان عرضيهما يوم 4 يناير لأجل التدبير المفوض الرباط سلا تمارة .

وأفــادت ذات المصادر لـ''شوف تيفي'' أن ''ألسا'' الإسبانية على وشك الانسحاب إسوة بناظريها الفرنسيين RATP Dev و ترانسديف، بسبب إلزامية اقتناء أسطول حافلات جديد في سوق نقل بربحية غير مستقرة، في ذات الوقت يبقى تقاربها مع ''سيتي بيس'' التابعة لمجموعة ''علي المطيع'' العائلية يعطيها امتيازا كبيرا بفضل امتلاك المجموعة على وحدة تجميع هياكل الحافلات وإصلاحها مما سيتيح توفيرات اقتصادية مهمة .

وفي هذا الصـدد سيكون من المفروض على لجنة ''العاصمة'' القيام بعمل كبير لاختيار وتقييم العروض التقنية والمالية المفصلة وفق معايير محددة والمتعلقة أساسا بـ: '' الاستثمار، التكنولوجيات المدمجة، نظام التذاكر، مواصفات العربات و التسعير''.

وفي ذات السياق تجد ''شركة مدينة بيس'' بالدارالبيضاء التابعة لمجموعة ''ترانسينفيست ''، نفسها في وضع محرج لاسيما بعد الأحداث والوقائع التي عاشتها خلال المرحلة السابقة إلى حدود لحظة كتابة هذه الأسطر ، والتي يتوقع المراقبون بعدم التجديد لها عند انتهاء عقدها في 2019، الشيء الذي جعل التدبير المفوض للنقل العمومي بالحافلات أظهر محدودية فعاليته بالدارالبيضاء، حوادث عديدة، حالة أسطول الحافلات متردية، الحرائق والحوادث المتنوعة.. كل هذه عوامل تؤكد الحالة المزرية للخدمات العمومية في مدينة ترى نفسها القلب النابض للمملكة.

هــذا و يبدو أن حظوظ مجموعة ''ترانسينفيست '' ضئيلة بسبب غموض وضعها المالي، وبما أنها تستفيد من مشاركتها في ''مدينة بيس'' والتي لا تقوم بنشر حساباتها السنوية رغم تواجد صندوق الإيداع و التدبير في مجلسها.