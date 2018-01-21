أخنوش يقترح حلا ناجعا في المجال الصحي.."طبيب الأسرة" وها كيفاش ﻿

اقترح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش يوم السبت 20 يناير2015 و هو يلقي خطابا تجاوبت معه ساكنة وجدة خلال أشغال المؤتمر( اقترح) حلا ناجعا للنهوض بالقطاع الصحي في المغرب

شـــوف تيفي:



اقترح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش يوم السبت 20 يناير2015 و هو يلقي خطابا تجاوبت معه ساكنة وجدة خلال أشغال المؤتمر( اقترح) حلا ناجعا للنهوض بالقطاع الصحي في المغرب

وفي المجال الصحي أكد أخنوش أن أول خطوة لإصلاح القطاع هي ضبط مسار العلاج،ووقف النزيف من المراكز الصحية للقرب التي يبدأ منها مسار العلاج.

وأعلن أخنوش ،حسب ما توصلت له "شوف تيفي" على أن التجمع الوطني للأحرار سيعمل على العمل بنظام " طبيب الأسرة" أي أن كل طبيب سيكون مكلفا بعدد محدد من الأسر في جميع مناطق المملكة خصوصا النائية.

وأكد أخنوش أن تشجيع الأطباء على العمل في المناطق النائية من خلال توفير ظروف عمل وتعويضات مناسبة، والتعاون مع المؤسسات المنتخبة لتوفير مساكن لائقة لهم ضروري لتشجيعهم على الاستمرار في العمل و التفكير في صيغة لإحداث دار الصحةmaison de santė في إطار شراكة بين الجماعات المحلية.

وأفاد أخنوش، في افتتاح المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الشرق، بأنه يجري إعمال التفكير الجماعي داخل الحزب بغية اقتراح الحلول الناجعة للتحديات المطروحة و المتمثلة في الصحة التعليم و الشغل.