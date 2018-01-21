 أخنوش يقترح حلا ناجعا في المجال الصحي.."طبيب الأسرة" وها كيفاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف | حوادث و حقوق

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي | بووز

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: العادة السرية ما شي حرام وضرورية | دولي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: ''العادة السرية ما شي حرام وضرورية''

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس | دولي

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس

فيديو : هذا ما قاله المدرب الجديد لأياكس عن حكيم زياش وعلاقته به قبل المواجهة القوية أمام فاينورد | بووز

فيديو : هذا ما قاله المدرب الجديد لأياكس عن حكيم زياش وعلاقته به قبل المواجهة القوية أمام فاينورد

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

أخنوش يقترح حلا ناجعا في المجال الصحي.."طبيب الأسرة" وها كيفاش

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 12:22 أخنوش يقترح حلا ناجعا في المجال الصحي..طبيب الأسرة وها كيفاش | بوليتيك
أخنوش يقترح حلا ناجعا في المجال الصحي.."طبيب الأسرة" وها كيفاش
اقترح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش يوم السبت 20 يناير2015 و هو يلقي خطابا تجاوبت معه ساكنة وجدة خلال أشغال المؤتمر( اقترح) حلا ناجعا للنهوض بالقطاع الصحي في المغرب

شـــوف تيفي:


اقترح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش يوم السبت 20 يناير2015 و هو يلقي خطابا تجاوبت معه ساكنة وجدة خلال أشغال المؤتمر( اقترح) حلا ناجعا للنهوض بالقطاع الصحي في المغرب

وفي المجال الصحي أكد أخنوش أن أول خطوة لإصلاح القطاع هي ضبط مسار العلاج،ووقف النزيف من المراكز الصحية للقرب التي يبدأ منها مسار العلاج.

وأعلن أخنوش ،حسب ما توصلت له "شوف تيفي" على أن التجمع الوطني للأحرار سيعمل على العمل بنظام " طبيب الأسرة" أي أن كل طبيب سيكون مكلفا بعدد محدد من الأسر في جميع مناطق المملكة خصوصا النائية.

وأكد أخنوش أن تشجيع الأطباء على العمل في المناطق النائية من خلال توفير ظروف عمل وتعويضات مناسبة، والتعاون مع المؤسسات المنتخبة لتوفير مساكن لائقة لهم ضروري لتشجيعهم على الاستمرار في العمل و التفكير في صيغة لإحداث دار الصحةmaison de santė في إطار شراكة بين الجماعات المحلية.

وأفاد أخنوش، في افتتاح المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الشرق، بأنه يجري إعمال التفكير الجماعي داخل الحزب بغية اقتراح الحلول الناجعة للتحديات المطروحة و المتمثلة في الصحة التعليم و الشغل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الصحة الشغلأخنوش.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزير الصناعة يعد بتوفير مناصب شغل كبيرة لشباب مدينة فاس من خلال قطاعي النسيج و السيارات | بوليتيك

وزير الصناعة يعد بتوفير مناصب شغل كبيرة لشباب مدينة فاس من خلال قطاعي النسيج و السيارات

تجمعيو جهة فاس مكناس يجتمعون بفاس و انطلاق أشغال المؤتمر الجهوي لحزب الحمامة بحضور عزيز أخنوش | بوليتيك

تجمعيو جهة فاس مكناس يجتمعون بفاس و انطلاق أشغال المؤتمر الجهوي لحزب ''الحمامة'' بحضور ''عزيز أخنوش''

الملك محمد السادس يتوصل برسالة من ترامب وهذا مضمونها | بوليتيك

الملك محمد السادس يتوصل برسالة من ترامب وهذا مضمونها

أخنوش من وجدة: أولويات الحزب تتمثل في الشغل /الصحة والتعليم | بوليتيك

أخنوش من وجدة: أولويات الحزب تتمثل في الشغل /الصحة والتعليم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شاهد فرحة و غناء الفنان عبد الوهاب الدكالي لحظة تكريمه بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 9 دقائق

بالفيديو..شاهد فرحة و غناء الفنان عبد الوهاب الدكالي لحظة تكريمه بالدارالبيضاء

مـنـير الـحدادي يسـجـل هـدفا ويـقـدم بأداء رائع والحـكم يرفض هـدفـين آخرين - 21/1/2018 | بــووز

مـنـير الـحدادي يسـجـل هـدفا ويـقـدم بأداء رائع والحـكم يرفض هـدفـين آخرين - 21/1/2018

بالفيديو..مغربية تبكي بطعم الحكرة..كبرت فخيرية ومنين تزوجت تعرضت للعنف من طرف راجلي البوليسي..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..مغربية تبكي بطعم الحكرة..كبرت فخيرية ومنين تزوجت تعرضت للعنف من طرف راجلي البوليسي..للمساعدة

بالفيديو..أيوب الكعبي..من نجار إلى هداف مغربي صنع الفرجة في منافسات الشان | بــووز

بالفيديو..أيوب الكعبي..من نجار إلى هداف مغربي صنع الفرجة في منافسات الشان

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد | بووز
منذ 2 دقائق

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف | حوادث و حقوق

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي | بووز

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.