وزير الصناعة يعد بتوفير مناصب شغل كبيرة لشباب مدينة فاس من خلال قطاعي النسيج و السيارات ﻿

وقف وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي على الركود الاقتصادي الذي تعيشه فاس وإلى أسبابه،حيث أكد أن إغلاق معامل النسيج بفاس يأتي في سياق أزمة عالمية للقطاع بعد

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وقف وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي على الركود الاقتصادي الذي تعيشه فاس وإلى أسبابه،حيث أكد أن إغلاق معامل النسيج بفاس يأتي في سياق أزمة عالمية للقطاع بعد احتكار السوق الصينية تقريبا لهذا القطاع.



و قال الوزير خلال كلمته بالمؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، صباح يومه الأحد إنه يعول على قطاعي النسيج وصناعة السيارات بفاس،مؤكدا على أن فاس كانت قطبا صناعيا فيما مضى وهو أمر مهم لإعادة تأهيل المدينة اقتصاديا، حيث تملك خبرات مهنية مهمة في مجالي تصنيع السيارات والنسيج.

ووعد العلمي على أنه سيضاعف المجهودات رفقة الوزير محمد بوسعيد والبحث عن حلول من أجل إنقاذ مركب النسيج كوطيف بمدينة فاس لتوفير عدد كبير من مناصب الشغل لشباب الجهة.

وشدد العلمي على قدرة المدينة على استقطاب استثمارات في قطاع النسيج بعد التحول الذي يشهده الاقتصاد الصيني الذي أخذ منحى استهلاكيا، بالإضافة لقطاع السيارات الذي تحتضن المدينة بعضا من نشاطاته.