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عاجل ورسميا..هذه هي التفاصيل الكاملة لإطلاق الرصاص على شخص خطير هدد حياة المواطنين بالبيضاء

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 11:21 عاجل ورسميا..هذه هي التفاصيل الكاملة لإطلاق الرصاص على شخص خطير هدد حياة المواطنين بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل ورسميا..هذه هي التفاصيل الكاملة لإطلاق الرصاص على شخص خطير هدد حياة المواطنين بالبيضاء
كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي'' فقد اضطر شرطي يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، لإطلاق أربع رصاصات من مسدسه الوظيفي لتوقيف جانح يبلغ من

''شوف تيفي''+''و م ع''

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي'' فقد اضطر شرطي يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجيين التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، لإطلاق أربع رصاصات من مسدسه الوظيفي لتوقيف جانح يبلغ من العمر 23 سنة من ذوي السوابق القضائية والذي عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير ووشيك بواسطة سلاح أبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه بحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه به الذي كان في حالة تخدير متقدمة أظهر مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر دورية للدراجين بعدما تم ضبطه متلبسا رفقة شريكه بمحاولة تعريض أحد المواطنين للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض ، وهو ما اضطر معه موظف الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية ، فيما الرابعة أصابت المشتبه به على مستوى ساقه.

وأضاف البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاج، بينما تم وضع شريكه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

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