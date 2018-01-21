لقجع يصدم حسبان ويتجه نحو إعادة الجمع العام ﻿

يتجه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نحو إعادة الجمع العام غير المكتمل الذي أجراه سعيد حسبان رئيس الرجاء الرياضي،باعتباره غير قانوني .

'' شوف سبور''

يتجه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نحو إعادة الجمع العام غير المكتمل الذي أجراه سعيد حسبان رئيس الرجاء الرياضي،باعتباره غير قانوني .

وأكد لقجع خلال استضافته ضيفا في برنامج في إحدى البرامج الرياضية، أنه لا يمكن القبول بالخروقات القانونية داخل فريق الرجاء، علما أن الكرة المغربية تتجه نحو إحداث شركلت رياضية خلال نهاية الموسم الحالي وتابع قائلا :'' ماشي غير نفيقوا في الصباح ونطردو 60 منخرط وبعد غدا نرجعو 33 ''.

وأوضح لقجع أنه أحال ملف جمع الرجاء والمغرب الفاسي ، للجان القانونية ولجنة الحكامة والتي تشتغل وفق قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيتم إصدار بلاغ إعلامي للكشف عن القرارات المتخدة في حق الفريقين.