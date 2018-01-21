 العالم يحتفل بـ ''اليوم العالمي للتعناق'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف | حوادث و حقوق

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي | بووز

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: العادة السرية ما شي حرام وضرورية | دولي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: ''العادة السرية ما شي حرام وضرورية''

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس | دولي

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس

فيديو : هذا ما قاله المدرب الجديد لأياكس عن حكيم زياش وعلاقته به قبل المواجهة القوية أمام فاينورد | بووز

فيديو : هذا ما قاله المدرب الجديد لأياكس عن حكيم زياش وعلاقته به قبل المواجهة القوية أمام فاينورد

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

العالم يحتفل بـ ''اليوم العالمي للتعناق''

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 10:30 العالم يحتفل بـ اليوم العالمي للتعناق | دولي
العالم يحتفل بـ ''اليوم العالمي للتعناق''
يحتفل العالم يومه الأحد 21 يناير باليوم العالمي للعناق ، والذي كان الأميركي ''كيفين زابورني'' أول من قام باقتراحه حيث تم الاحتفال بهذا اليوم في ولاية ميشيغان سنة 1986.

''شوف تيفي''

يحتفل العالم يومه الأحد 21 يناير باليوم العالمي للعناق ، والذي كان الأميركي ''كيفين زابورني'' أول من قام باقتراحه حيث تم الاحتفال بهذا اليوم في ولاية ميشيغان سنة 1986.

وحسب وسائل إعلام عالمية فقد قام الأمريكي بالاحتفال بالعناق في 21 يناير، ليكون فرصة لإظهار المشاعر بين الناس، موضحة بأن هذا اليوم جاء بين عيدين هما عيد رأس السنة في بداية السنة وعيد الحب وسط شهر فبراير.

وأشارت المصادر ذاتها أن المعالجة الأسرية فيرجينا ساتير، قالت سابقا في تعليقها على هذه المناسبة: '' نحتاج إلى 4 أحضان يومية لنحيا بسعادة، و8 لعلاج مشكلاتنا و12 عناقاً لننمو ونتطور''.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي اليوم العالمي للعناق الاحتفال ولاية مشيغان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: العادة السرية ما شي حرام وضرورية | دولي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: ''العادة السرية ما شي حرام وضرورية''

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس | دولي

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس

مثير وبالصورة..جلد شاب وشابة تقربا من بعضهما أياما قبل زواجهما | دولي

مثير وبالصورة..جلد شاب وشابة تقربا من بعضهما أياما قبل زواجهما

عاجل ...الإعدام شنقا لمغربية بالعراق لانتمائها لتنظيم الدولة الإسلامية | دولي

عاجل ...الإعدام شنقا لمغربية بالعراق لانتمائها لتنظيم الدولة الإسلامية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شاهد فرحة و غناء الفنان عبد الوهاب الدكالي لحظة تكريمه بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

بالفيديو..شاهد فرحة و غناء الفنان عبد الوهاب الدكالي لحظة تكريمه بالدارالبيضاء

مـنـير الـحدادي يسـجـل هـدفا ويـقـدم بأداء رائع والحـكم يرفض هـدفـين آخرين - 21/1/2018 | بــووز

مـنـير الـحدادي يسـجـل هـدفا ويـقـدم بأداء رائع والحـكم يرفض هـدفـين آخرين - 21/1/2018

بالفيديو..مغربية تبكي بطعم الحكرة..كبرت فخيرية ومنين تزوجت تعرضت للعنف من طرف راجلي البوليسي..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..مغربية تبكي بطعم الحكرة..كبرت فخيرية ومنين تزوجت تعرضت للعنف من طرف راجلي البوليسي..للمساعدة

بالفيديو..أيوب الكعبي..من نجار إلى هداف مغربي صنع الفرجة في منافسات الشان | بــووز

بالفيديو..أيوب الكعبي..من نجار إلى هداف مغربي صنع الفرجة في منافسات الشان

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد | بووز
منذ 5 دقائق

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف | حوادث و حقوق

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي | بووز

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.