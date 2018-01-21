العالم يحتفل بـ ''اليوم العالمي للتعناق'' ﻿

يحتفل العالم يومه الأحد 21 يناير باليوم العالمي للعناق ، والذي كان الأميركي ''كيفين زابورني'' أول من قام باقتراحه حيث تم الاحتفال بهذا اليوم في ولاية ميشيغان سنة 1986.

''شوف تيفي''

يحتفل العالم يومه الأحد 21 يناير باليوم العالمي للعناق ، والذي كان الأميركي ''كيفين زابورني'' أول من قام باقتراحه حيث تم الاحتفال بهذا اليوم في ولاية ميشيغان سنة 1986.

وحسب وسائل إعلام عالمية فقد قام الأمريكي بالاحتفال بالعناق في 21 يناير، ليكون فرصة لإظهار المشاعر بين الناس، موضحة بأن هذا اليوم جاء بين عيدين هما عيد رأس السنة في بداية السنة وعيد الحب وسط شهر فبراير.

وأشارت المصادر ذاتها أن المعالجة الأسرية فيرجينا ساتير، قالت سابقا في تعليقها على هذه المناسبة: '' نحتاج إلى 4 أحضان يومية لنحيا بسعادة، و8 لعلاج مشكلاتنا و12 عناقاً لننمو ونتطور''.