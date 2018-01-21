عاجل..القرطاس بأحد أكبر الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فرقة الدراجين التابعة للأمن العمومي، اضطرت قبل قليل من يومه الأحد، إلى إطلاق رصاصة على لص خطير بالحي الحسني وبالتحديد بمنطقة سعد الخير بالبيضاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فرقة الدراجين التابعة للأمن العمومي، اضطرت قبل قليل من يومه الأحد، إلى إطلاق رصاصة على لص خطير بالحي الحسني وبالتحديد بمنطقة سعد الخير بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن فرقة الدراجين حاولت إيقاف شابين على دراجة نارية من نوع ''103'' تورطا في عمليات سرقة، حيث تم إيقاف السائق في حين أبدى شريكه مقاومة شرسة وهدد رجال الأمن بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير ليتم إطلاق رصاصة أصابته على مستوى الفخذ.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية.