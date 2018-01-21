 عاجل..القرطاس بأحد أكبر الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لفريق أجاكس في مرمى فاينورد | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لفريق أجاكس في مرمى فاينورد

هــل يتابع عبد العالي حامي الدين في حالة اعتقال..؟ | بوليتيك

هــل يتابع ''عبد العالي حامي الدين'' في حالة اعتقال..؟

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف | حوادث و حقوق

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي | بووز

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: العادة السرية ما شي حرام وضرورية | دولي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: ''العادة السرية ما شي حرام وضرورية''

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس | دولي

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس

فيديو : هذا ما قاله المدرب الجديد لأياكس عن حكيم زياش وعلاقته به قبل المواجهة القوية أمام فاينورد | بووز

فيديو : هذا ما قاله المدرب الجديد لأياكس عن حكيم زياش وعلاقته به قبل المواجهة القوية أمام فاينورد

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

عاجل..القرطاس بأحد أكبر الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 10:19 عاجل..القرطاس بأحد أكبر الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..القرطاس بأحد أكبر الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فرقة الدراجين التابعة للأمن العمومي، اضطرت قبل قليل من يومه الأحد، إلى إطلاق رصاصة على لص خطير بالحي الحسني وبالتحديد بمنطقة سعد الخير بالبيضاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فرقة الدراجين التابعة للأمن العمومي، اضطرت قبل قليل من يومه الأحد، إلى إطلاق رصاصة على لص خطير بالحي الحسني وبالتحديد بمنطقة سعد الخير بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن فرقة الدراجين حاولت إيقاف شابين على دراجة نارية من نوع ''103'' تورطا في عمليات سرقة، حيث تم إيقاف السائق في حين أبدى شريكه مقاومة شرسة وهدد رجال الأمن بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير ليتم إطلاق رصاصة أصابته على مستوى الفخذ.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد الخير الحي الحسني فرقة الدراجين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف | حوادث و حقوق

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شاهد فرحة و غناء الفنان عبد الوهاب الدكالي لحظة تكريمه بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 12 دقيقة

بالفيديو..شاهد فرحة و غناء الفنان عبد الوهاب الدكالي لحظة تكريمه بالدارالبيضاء

مـنـير الـحدادي يسـجـل هـدفا ويـقـدم بأداء رائع والحـكم يرفض هـدفـين آخرين - 21/1/2018 | بــووز

مـنـير الـحدادي يسـجـل هـدفا ويـقـدم بأداء رائع والحـكم يرفض هـدفـين آخرين - 21/1/2018

بالفيديو..مغربية تبكي بطعم الحكرة..كبرت فخيرية ومنين تزوجت تعرضت للعنف من طرف راجلي البوليسي..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..مغربية تبكي بطعم الحكرة..كبرت فخيرية ومنين تزوجت تعرضت للعنف من طرف راجلي البوليسي..للمساعدة

بالفيديو..أيوب الكعبي..من نجار إلى هداف مغربي صنع الفرجة في منافسات الشان | بــووز

بالفيديو..أيوب الكعبي..من نجار إلى هداف مغربي صنع الفرجة في منافسات الشان

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لفريق أجاكس في مرمى فاينورد | بووز
منذ 46 ثانية

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لفريق أجاكس في مرمى فاينورد

هــل يتابع عبد العالي حامي الدين في حالة اعتقال..؟ | بوليتيك

هــل يتابع ''عبد العالي حامي الدين'' في حالة اعتقال..؟

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.