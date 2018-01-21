مثير وبالصورة..جلد شاب وشابة تقربا من بعضهما أياما قبل زواجهما ﻿

قامت سلطات مدينة ''أتشيه'' شمال غربي إندونيسيا بجلد شاب وشابة أمام الملأ لأنهما تقرَّبا من بعضهما البعض قبل أيام قليلة من زواجهما.

''شوف تيفي''

قامت سلطات مدينة ''أتشيه'' شمال غربي إندونيسيا بجلد شاب وشابة أمام الملأ لأنهما تقرَّبا من بعضهما البعض قبل أيام قليلة من زواجهما.

وحسب ما كشف عنه موقع ''عاجل'' السعودي يومه الأحد، فقد جرى تنفيذ العقوبة يوم الجمعة الماضي أمام حشد من الناس، حيث تم جلد العروسين 20 جلدة لكل منهما، لأن التودد والتقرب قبل الزواج، قد يكون مؤشرًا على الرغبة في ''ممارسة الفاحشة''.

وأكد الموقع السعودي أن السلطات في مدينة ''أتشيه''، تفرض عقوبة الجلد على مجموعة من ''الجرائم''، مثل العلاقة خارج الزواج أو لعب القمار.