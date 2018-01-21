حسبان يفاجئ الجماهير الرجاوية بهذا القرار بعد تعاقده مع مستشهر جديد ﻿

يتجه سعيد حسبان، رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، نحو عقد ندوة صحفية، لتقريب الجماهير من الانتعاش المالي الذي سيعرفه الفريق بعد التوقيع مع مستشهر جديد.

'' شوف سبور''

يتجه سعيد حسبان، رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، نحو عقد ندوة صحفية، لتقريب الجماهير من الانتعاش المالي الذي سيعرفه الفريق بعد التوقيع مع مستشهر جديد.

ويسعى حسبان خلال الندوة، إلى توضيح العديد من المفارقات للنادي بما فيها أحداث الجمع العام الأخير، إضافة إلى تقريبهم من لائحة المستشهرين الذين تعاقد معهم سواء الذي يحمل الفريق علامتهم التجارية في قميص، أو أولئك الذين يكتفون بوضع لوحات إشهارية فقط.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستحسم يوم غد الإثنين في مصير الجمع العام غير المكتمل لفريق الرجاء.