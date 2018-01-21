 بالفيديو... طفل يرفع لافتة ورقية صغيرة ويطلب فيها قميص البلجيكي إيدين هازارد ...شوفو رد اشنو دار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف | حوادث و حقوق

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي | بووز

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: العادة السرية ما شي حرام وضرورية | دولي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: ''العادة السرية ما شي حرام وضرورية''

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس | دولي

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس

فيديو : هذا ما قاله المدرب الجديد لأياكس عن حكيم زياش وعلاقته به قبل المواجهة القوية أمام فاينورد | بووز

فيديو : هذا ما قاله المدرب الجديد لأياكس عن حكيم زياش وعلاقته به قبل المواجهة القوية أمام فاينورد

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

بالفيديو... طفل يرفع لافتة ورقية صغيرة ويطلب فيها قميص البلجيكي إيدين هازارد ...شوفو رد اشنو دار

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 09:09 بالفيديو... طفل يرفع لافتة ورقية صغيرة ويطلب فيها قميص البلجيكي إيدين هازارد ...شوفو رد اشنو دار | سبور
بالفيديو... طفل يرفع لافتة ورقية صغيرة ويطلب فيها قميص البلجيكي إيدين هازارد ...شوفو رد اشنو دار
شهدت مباراة نادي تشيلسي الإنجليزي ضد مضيفه برايتون في إطار الجولة الـ24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز،واقعة طريفة عندما بادر نجم الفريق إيدين هازارد بإهداء قميصه لطفل رفع لافتة ورقية صغيرة طلب

شوف تيفي:

شهدت مباراة نادي تشيلسي الإنجليزي ضد مضيفه برايتون في إطار الجولة الـ24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز،واقعة طريفة عندما بادر نجم الفريق إيدين هازارد بإهداء قميصه لطفل رفع لافتة ورقية صغيرة طلب فيها قميص اللعب البلجيكي. والذي بادره بخلع القميص و إهدائه له وسط فرحة عارمة من قبل الطفل.

النادي اللندني تغلب على مضيفه برباعية نظيفة ليغادر ملعب أميكس ستاديوم وفي جعبته 3 نقاط.

وتناوب على تسجيل الأهداف كل من البلجيكي هازارد (هدفين) و البرازيلي ويليان و النيجيري موسيس، ليرفع تشيلسي بذلك رصيده الى 50 نقطة وليرتقي للمركز الثالث.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب طفل قميص هازارد الدوري الإنجليزي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير: الوداد بدون منخرطين وهذه التفاصيل | سبور

مثير: الوداد بدون منخرطين وهذه التفاصيل

هذه هي حقيقة اقتراب تعاقد الوداد مع اللاعب نبيل الجعيدي | سبور

هذه هي حقيقة اقتراب تعاقد الوداد مع اللاعب نبيل الجعيدي

بنزيمة يستجيب لطلب جمهور الريال | سبور

بنزيمة يستجيب لطلب جمهور الريال

فضيحة وبالصور..لاعب شهير عرض أموالا على فتاة جميلة بزاف لممارسة الجنس معه+تفاصيل صادمة | سبور

فضيحة وبالصور..لاعب شهير عرض أموالا على فتاة جميلة بزاف لممارسة الجنس معه+تفاصيل صادمة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شاهد فرحة و غناء الفنان عبد الوهاب الدكالي لحظة تكريمه بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

بالفيديو..شاهد فرحة و غناء الفنان عبد الوهاب الدكالي لحظة تكريمه بالدارالبيضاء

مـنـير الـحدادي يسـجـل هـدفا ويـقـدم بأداء رائع والحـكم يرفض هـدفـين آخرين - 21/1/2018 | بــووز

مـنـير الـحدادي يسـجـل هـدفا ويـقـدم بأداء رائع والحـكم يرفض هـدفـين آخرين - 21/1/2018

بالفيديو..مغربية تبكي بطعم الحكرة..كبرت فخيرية ومنين تزوجت تعرضت للعنف من طرف راجلي البوليسي..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..مغربية تبكي بطعم الحكرة..كبرت فخيرية ومنين تزوجت تعرضت للعنف من طرف راجلي البوليسي..للمساعدة

بالفيديو..أيوب الكعبي..من نجار إلى هداف مغربي صنع الفرجة في منافسات الشان | بــووز

بالفيديو..أيوب الكعبي..من نجار إلى هداف مغربي صنع الفرجة في منافسات الشان

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد | بووز
منذ 2 دقائق

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف | حوادث و حقوق

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي | بووز

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.