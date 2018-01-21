بالفيديو... طفل يرفع لافتة ورقية صغيرة ويطلب فيها قميص البلجيكي إيدين هازارد ...شوفو رد اشنو دار ﻿

شهدت مباراة نادي تشيلسي الإنجليزي ضد مضيفه برايتون في إطار الجولة الـ24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز،واقعة طريفة عندما بادر نجم الفريق إيدين هازارد بإهداء قميصه لطفل رفع لافتة ورقية صغيرة طلب

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شهدت مباراة نادي تشيلسي الإنجليزي ضد مضيفه برايتون في إطار الجولة الـ24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز،واقعة طريفة عندما بادر نجم الفريق إيدين هازارد بإهداء قميصه لطفل رفع لافتة ورقية صغيرة طلب فيها قميص اللعب البلجيكي. والذي بادره بخلع القميص و إهدائه له وسط فرحة عارمة من قبل الطفل.

النادي اللندني تغلب على مضيفه برباعية نظيفة ليغادر ملعب أميكس ستاديوم وفي جعبته 3 نقاط.

وتناوب على تسجيل الأهداف كل من البلجيكي هازارد (هدفين) و البرازيلي ويليان و النيجيري موسيس، ليرفع تشيلسي بذلك رصيده الى 50 نقطة وليرتقي للمركز الثالث.