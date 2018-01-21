هام للمغاربة..أجواء باردة وصقيع بهذه المناطق اليوم الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تبقى الأجواء باردة فوق المرتفعات والهضاب العليا وداخل البلاد مع تكون صقيع محليا، وكتل ضبايبة بالقرب من السواحل وبالسهول الداخلية خلال

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تبقى الأجواء باردة فوق المرتفعات والهضاب العليا وداخل البلاد مع تكون صقيع محليا، وكتل ضبايبة بالقرب من السواحل وبالسهول الداخلية خلال الصباح والليل.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية بالجنوب الشرقي، وغربية بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي على العموم بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 درجات ودرجتين بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين درجتين و7 درجات بالجنوب الشرقي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال المنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحامنة وداخل اللوكوس والغرب والشاوية ودكالة، وما بين 7 و13 درجة بالسواحل وسوس وشرق الاقاليم الجنوبية، وما بين 13 و16 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 5 و11 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و16 درجة بالريف والمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب وسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي وسهول تادلة، ومابين 16 و22 درجة بالقرب من السواحل وسوس والأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الرباط وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.