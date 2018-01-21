 هذا مصير أخطر المبحوث عنهم بمدينة تطوان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف | حوادث و حقوق

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي | بووز

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: العادة السرية ما شي حرام وضرورية | دولي

صادم وبالفيديو..سعودي شهير يثير جدلا واسعا: ''العادة السرية ما شي حرام وضرورية''

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس | دولي

خطـــير..هجمو على أوطيل فخم و ضربو الناس بالقرطاس

فيديو : هذا ما قاله المدرب الجديد لأياكس عن حكيم زياش وعلاقته به قبل المواجهة القوية أمام فاينورد | بووز

فيديو : هذا ما قاله المدرب الجديد لأياكس عن حكيم زياش وعلاقته به قبل المواجهة القوية أمام فاينورد

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة | حوادث و حقوق

عاجل..بعد انهيار منزل مدينة فاس..الساكنة حاصرت قائد مقاطعة

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..سيناريو سباتة يتكرر: انهيار منزل بمدينة فاس..وهذه هي الحصيلة

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

هذا مصير أخطر المبحوث عنهم بمدينة تطوان

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 08:49 هذا مصير أخطر المبحوث عنهم بمدينة تطوان | مجتمع
هذا مصير أخطر المبحوث عنهم بمدينة تطوان
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان خلال الأسبوع الجاري من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية في الترويج والاتجار في المخدرات الصلبة ومبحوث عنهما بموجب عدة مذكرات بحث.

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان خلال الأسبوع الجاري من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية في الترويج والاتجار في المخدرات الصلبة ومبحوث عنهما بموجب عدة مذكرات بحث.

وحسب مصدر أمني ل ''شوف تيفي'' فإن الأمر يتعلق أولا بالملقب '' بالحلي '' ينحدر من تطوان مزداد سنة 1993 مبحوث عنه من أجل الترويج والاتجار في المخدرات الصلبة، الاحتجاز والاختطاف وكذلك محاولة القتل، أما الموقوف الثاني فمزداد سنة 1983 بتطوان ومبحوث عنه من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة كذلك.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما واحالتهما أمام النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تطوان النيابة العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمغاربة..أجواء باردة وصقيع بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع

هام للمغاربة..أجواء باردة وصقيع بهذه المناطق اليوم الأحد

روح الطالب بنعيسى أيت الجيد تلاحق حامي الدين .. ومعطيات جديدة تورطه بشكل مباشر | مجتمع

روح الطالب ''بنعيسى أيت الجيد'' تلاحق ''حامي الدين'' .. ومعطيات جديدة تورطه بشكل مباشر

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة | مجتمع

الجامعة الوطنية للتعليم ''التوجه الديمقراطي'' تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة

مغاربة طالع ليهم الدم بسبب أغنية بنت الستاتي | مجتمع

مغاربة طالع ليهم الدم بسبب أغنية بنت الستاتي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شاهد فرحة و غناء الفنان عبد الوهاب الدكالي لحظة تكريمه بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

بالفيديو..شاهد فرحة و غناء الفنان عبد الوهاب الدكالي لحظة تكريمه بالدارالبيضاء

مـنـير الـحدادي يسـجـل هـدفا ويـقـدم بأداء رائع والحـكم يرفض هـدفـين آخرين - 21/1/2018 | بــووز

مـنـير الـحدادي يسـجـل هـدفا ويـقـدم بأداء رائع والحـكم يرفض هـدفـين آخرين - 21/1/2018

بالفيديو..مغربية تبكي بطعم الحكرة..كبرت فخيرية ومنين تزوجت تعرضت للعنف من طرف راجلي البوليسي..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..مغربية تبكي بطعم الحكرة..كبرت فخيرية ومنين تزوجت تعرضت للعنف من طرف راجلي البوليسي..للمساعدة

بالفيديو..أيوب الكعبي..من نجار إلى هداف مغربي صنع الفرجة في منافسات الشان | بــووز

بالفيديو..أيوب الكعبي..من نجار إلى هداف مغربي صنع الفرجة في منافسات الشان

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد | بووز
منذ 4 دقائق

شاهد بالفيديو الهدف الأول لفريق أجاكس في مرمى فاينورد

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان مقرقبين بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا | حوادث و حقوق

عاجل..أول فيديو للحظة إطلاق الرصاص على شبان ''مقرقبين'' بمدينة آسفي والقضية فيها السيوفا

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف | حوادث و حقوق

عاجل..بعد البيضاء: القرطاس يلعلع بمدينة آسفي..وهاذ شي خطير بزاف

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي | بووز

شاهد أداء المحارب نورالدين أمرابط أمام ألافـيـس بتعليق عربي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.