هذا مصير أخطر المبحوث عنهم بمدينة تطوان ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان خلال الأسبوع الجاري من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية في الترويج والاتجار في المخدرات الصلبة ومبحوث عنهما بموجب عدة مذكرات بحث.

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان خلال الأسبوع الجاري من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية في الترويج والاتجار في المخدرات الصلبة ومبحوث عنهما بموجب عدة مذكرات بحث.

وحسب مصدر أمني ل ''شوف تيفي'' فإن الأمر يتعلق أولا بالملقب '' بالحلي '' ينحدر من تطوان مزداد سنة 1993 مبحوث عنه من أجل الترويج والاتجار في المخدرات الصلبة، الاحتجاز والاختطاف وكذلك محاولة القتل، أما الموقوف الثاني فمزداد سنة 1983 بتطوان ومبحوث عنه من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة كذلك.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما واحالتهما أمام النيابة العامة المختصة.