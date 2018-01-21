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بعد عام على تولي ترامب الرئاسة الأمريكية..الحكومة الأمريكية تتوقف عن العمل

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 03:02 بعد عام على تولي ترامب الرئاسة الأمريكية..الحكومة الأمريكية تتوقف عن العمل | دولي
بعد عام على تولي ترامب الرئاسة الأمريكية..الحكومة الأمريكية تتوقف عن العمل
أغلقت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عملها، بعد فشل الكونغرس بالتوصل لاتفاق تمويل حكومي قصير المدى، حيث لن يتوقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية،

شوف تيفي

أغلقت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عملها، بعد فشل الكونغرس بالتوصل لاتفاق تمويل حكومي قصير المدى، حيث لن يتوقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل مالي.

وقالت قناة ''سي إن إن'' الأمريكية أن الجيش يعتبر مؤسسة ضرورية، إلا أن الجنود وبما في ذلك هؤلاء المتواجدين والمشاركين بعمليات لن يتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي، في الوقت الذي لن يعمل فيه الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأمريكية بما في ذلك المدربون العسكريون ومتعهدو الصيانة وغيرهم.

أما فيما يخص زيارة الحدائق أو المتاحف وحتى حدائق الحيوانات الوطنية، فإن تلك المرافق ستكون مغلقة لاعتبارها مؤسسات غير ضرورية تتقاضى تمويلا من الحكومة.

‫شوف تيفي

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حكومة أمريكا ترامب ميزانية

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