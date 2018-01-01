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الجامعة الوطنية للتعليم ''التوجه الديمقراطي'' تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 02:11 الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة | مجتمع
الجامعة الوطنية للتعليم ''التوجه الديمقراطي'' تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم ''التوجه الديمقراطي'' بالتراجع عن الطرد التعسفي الذي طال أستاذا متعاقدا بزاكورة وفي رسالة لها إلى ''محمد الاعرج'' وزير الثقافة والاتصال المكلف بالقيام مقام وزير

 ''شــوف تيفي''

 طالبت الجامعة الوطنية للتعليم ''التوجه الديمقراطي'' بالتراجع عن الطرد التعسفي الذي طال أستاذا متعاقدا بزاكورة وفي رسالة لها إلى ''محمد الاعرج'' وزير الثقافة والاتصال المكلف بالقيام مقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي .

 وحسب نص ''المراسلة'' التي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها ''يؤسفنا السيد الوزير باسم المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ''التوجه الديمقراطي'' FNE أن نعبر لكم عن استيائنا الكبير على القرار الأحادي الجانب لأكاديمية جهة درعة تافيلالت والقاضي بفسخ العقد مع بوكمان احساين أستاذ رياضيات بإعدادية مزكيطة بزاكورة متعاقد بموجب عقد فوج 2017 بالمديرية الإقليمية لزاكورة، مؤرخ بالرشيدية في 8 يناير 2018''.

 مضيفة ، ''ونعتبر أن هذا القرار يتنافى مع أبسط قوانين الشغلية المعمول بها محليا ودوليا، حيث أنه لم يتم الاستماع للمعني بالأمر ولم يتم احترام حتى مبدأ التدرج في العقوبات في حالة إذا إرتأت الإدارة أن المعني قام بأخطاء جسيمة.. ونعتبر أن هذا القرار هو نتيجة ما سبق أن حدَّرنا منه وخوفنا منه وهو أن هاته العقد هي عقد إذعان حيث تمت صياغتها من طرف الوزارة (الحكومة) لوحدها وتم فرضها على الباحثين عن الشغل ولم يتم استشارة حتى النقابات التعليمية حولها.. ''

 وخلصت الرسالة إلى أن '' المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يطالب بالتدخل العاجل لدى أكاديمية جهة درعة تافيلالت للتراجع عن قرار فسخ العقد المذكور وجعل حد لقرار الطرد التعسفي وبفتح تحقيق نزيه وموضوعي حول ملابسات وحيثيات هذا القرار الخطير''، كما طالب بإدماج جميع المتعاقدين في الوظيفة العمومية وجعل حد للعمل بالعقدة ''لأنه يُشجع الهشاشة ويَضرب الحق في الشغل القار والدائم واللائق ويُغيِّب الاستقرار النفسي والاجتماعي وما له من عواقب سلبية على أداء المُدرِّس وعلى التعليم العمومي عامة''.

‫شوف تيفي

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