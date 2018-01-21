 بالصور.. هيرفي رونار يتواجد بمراكش وهاشنو كيدير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة | مجتمع

الجامعة الوطنية للتعليم ''التوجه الديمقراطي'' تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة

حي المسيرة بمراكش يهتز وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

''حي المسيرة'' بمراكش يهتز وها أشنو وقع

بالصورة..الداودية لجمهورها دابة تشوف | ثقافة و فنون

بالصورة..الداودية لجمهورها ''دابة تشوف''

عـــاجل..هذا ما قرره مكتب الصرف بعد أسبوع على تحرير الدرهم | اقتصاد

عـــاجل..هذا ما قرره مكتب الصرف بعد أسبوع على تحرير الدرهم

بالفيديو..تصوير رنين مغناطيسي عالي الدقة لجنين وهو في رحم أمه‎ | بووز

بالفيديو..تصوير رنين مغناطيسي عالي الدقة لجنين وهو في رحم أمه‎

مطربة الراحل الحسن الثاني نزهة الشعباوي كاعية بزاف على القضاء وها أشنو وقع | ثقافة و فنون

مطربة الراحل الحسن الثاني نزهة الشعباوي كاعية بزاف على القضاء وها أشنو وقع

مغاربة طالع ليهم الدم بسبب أغنية بنت الستاتي | مجتمع

مغاربة طالع ليهم الدم بسبب أغنية بنت الستاتي

مجهولون يعتدون على مسجد في ستوكهولم + الصور | دولي

مجهولون يعتدون على مسجد في ستوكهولم + الصور

العثور على هيكل عظمي بأحد المنازل بطنجة وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

العثور على هيكل عظمي بأحد المنازل بطنجة وهذه التفاصيل

''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

بالصور.. هيرفي رونار يتواجد بمراكش وهاشنو كيدير

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 01:53 بالصور.. هيرفي رونار يتواجد بمراكش وهاشنو كيدير | سبور
بالصور.. هيرفي رونار يتواجد بمراكش وهاشنو كيدير
علمت شوف تيفي أن الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار يتواجد بمدينة مراكش رفقة أحد الأصدقاء يومه السبت.

شوف سبور

علمت شوف تيفي أن الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار يتواجد بمدينة مراكش رفقة أحد الأصدقاء يومه السبت.

وحسب الصور التي توصلنا بها، فإن رونار حل بإحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة الحمراء الكائنة بالقرب من إعدادية لالة مريم من أجل قضاء فترة استراحة قبل الدخول في معسكر تدريبي رفقة الأسود شهر مارس المقبل استعدادا لمنافسات كأس العالم روسيا 2018.

تجدر الإشارة، إلى أن رونار يتابع مباريات المنتخب المحلي بملعب مركب محمد الخامس، ويتحدث مع الطاقم التقني بعد نهاية المباريات في حال كانت لديه بعض الملاحظات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

رونار شوف تيفي مراكش سبور شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو...البنزرتي محيح وكيخاصم على اللعابة فمستودع الملابس | سبور

بالفيديو...البنزرتي ''محيح'' وكيخاصم على اللعابة فمستودع الملابس

مفاجأة.. غوارديولا قريب من باريس سان جيرمان | سبور

مفاجأة.. غوارديولا قريب من باريس سان جيرمان

هذه هي الأسماء المرشحة لخلافة رحيل رونالدو من الريال | سبور

هذه هي الأسماء المرشحة لخلافة رحيل رونالدو من الريال

بالفيديو..شاهد كيف يقضي نجوم كرة القدم عطلهم‎ | سبور

بالفيديو..شاهد كيف يقضي نجوم كرة القدم عطلهم‎

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تحرقات و منين مشات لمصحة خاصة فكازا باش تعالج وقع ليها خطأ طبي وحيدو ليها نيفها | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

بالفيديو..تحرقات و منين مشات لمصحة خاصة فكازا باش تعالج وقع ليها خطأ طبي وحيدو ليها نيفها

بالفيديو..عندما يتألم الفنان المغربي في صمت بسبب تكاليف العلاج الغالية..في قلب منزل الفنان المسرحي بونعناعة بفاس..كنطالب وزير الثقافة يدّخل حيث بطاقة الفنان مصالحة لوالو | خارج البلاطو

بالفيديو..عندما يتألم الفنان المغربي في صمت بسبب تكاليف العلاج الغالية..في قلب منزل الفنان المسرحي بونعناعة بفاس..كنطالب وزير الثقافة يدّخل حيث بطاقة الفنان مصالحة لوالو

نداء جد مؤثر من مدينة طنجة..راجلها قطعو ليه رجليه بسبب المرض و هي خدامة فالميناج ومبقاوش كيخلصو الكراء..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

نداء جد مؤثر من مدينة طنجة..راجلها قطعو ليه رجليه بسبب المرض و هي خدامة فالميناج ومبقاوش كيخلصو الكراء..لأصحاب القلوب الرحيمة

بالفيديو..نايضة قربالة فمؤتمر حزب الاشتراكي الموحد بالرباط | خارج البلاطو

بالفيديو..نايضة قربالة فمؤتمر حزب الاشتراكي الموحد بالرباط

﻿

آخر المستجدات

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة | مجتمع
منذ 33 دقيقة

الجامعة الوطنية للتعليم ''التوجه الديمقراطي'' تطالب بالتراجع عن طرد أستاذ متعاقد بزاكورة

حي المسيرة بمراكش يهتز وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

''حي المسيرة'' بمراكش يهتز وها أشنو وقع

بالصورة..الداودية لجمهورها دابة تشوف | ثقافة و فنون

بالصورة..الداودية لجمهورها ''دابة تشوف''

عـــاجل..هذا ما قرره مكتب الصرف بعد أسبوع على تحرير الدرهم | اقتصاد

عـــاجل..هذا ما قرره مكتب الصرف بعد أسبوع على تحرير الدرهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.