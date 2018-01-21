بالصور.. هيرفي رونار يتواجد بمراكش وهاشنو كيدير ﻿

علمت شوف تيفي أن الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار يتواجد بمدينة مراكش رفقة أحد الأصدقاء يومه السبت.

شوف سبور

علمت شوف تيفي أن الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار يتواجد بمدينة مراكش رفقة أحد الأصدقاء يومه السبت.

وحسب الصور التي توصلنا بها، فإن رونار حل بإحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة الحمراء الكائنة بالقرب من إعدادية لالة مريم من أجل قضاء فترة استراحة قبل الدخول في معسكر تدريبي رفقة الأسود شهر مارس المقبل استعدادا لمنافسات كأس العالم روسيا 2018.

تجدر الإشارة، إلى أن رونار يتابع مباريات المنتخب المحلي بملعب مركب محمد الخامس، ويتحدث مع الطاقم التقني بعد نهاية المباريات في حال كانت لديه بعض الملاحظات.